舊夥計又點會講老東家好說話

《彭博社》引述被炒的銀行職員話，香港銀行壞帳率高達2%，到年底可能去到2.3%。有客人質疑有無咁多，老闆話，焦點並不是有無2%咁多，而是邊個發表這個消息。《彭博社》亦相當保險，講到明是一個被炒的銀行職員，對消息持保留態度。試問一個舊夥計又點會講老東家好說話？尤其是匿名者。

2%壞帳的確是一個極壞消息，所以，金管局總裁余偉文立刻否認，並且強調銀行體系健全，及後有關報道已經將壞帳改為不良貸款。老實說，兩者有天淵之別，壞帳有機會「柳毅全輸」，一毫子都攞唔番；而不良貸款，經過一番操作，例如沒收貸款人的物業，變成銀主盤在市場發售，不但可以取回全部貸款，而且仲可以收取手續費，期間並收取高息，根本沒有損失。

金管局總裁余偉文否認香港銀行壞帳率高達2% (AP)

銀行點解出現2%不良貸款？其實都是自己攞嚟，測量師行將樓宇估價大幅降低，銀行迫不得已搵客戶追差額，老實說，按揭邊可能即時有錢還，惟有賣樓還貸。不過，要賣樓亦唔係咁容易，部分客戶跟唔上被迫躺平，最後演變成債務違約，那些違約債務亦可以解讀為不良貸款，佔全港貸款金額2%，大約250億美元絕不出奇，但那些不良貸款大多數有抵押品，賣走之後絕對可以清還貸款，咁樣就唔係壞帳。《彭博社》醒目，知道事件來龍去脈，除了話引述匿名已離職銀行職員所說的話，之後仲將壞帳改為不良貸款，唔好搞臭自己個朵。