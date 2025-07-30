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30/07/2025

麥當勞賣舖背後的玄機

#本港樓市 #樓市 #賣舖 #樓市亮話 #麥當勞
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    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有開食肆的老友表示，隔籬舖位業主見佢生意很好，話不如租埋佢個舖位，將兩個舖位打通，可以做大做強，老友謙虛話自己財力不足，無資格租埋隔籬舖位，那位業主死心不息，叫老友將食肆舖位賣畀佢，咁樣就有錢租埋隔籬舖位做生意，仲話麥當勞賣舖都是基於這個原因。老友始終不為所動，但唔明白麥當勞點解都是基於這個原因賣舖，按照傳媒或者YouTuber所講，麥當勞應該係唔睇好香港，大撤退才要賣舖。

 

　　日前報章報道，麥當勞美國總公司準備賣走23個在香港的自用舖位。老實說，麥當勞賣舖對香港影響很大，就算YouTuber唔講，一般人都會認為麥當勞唔睇好香港，打算大撤退才賣舖。但如果了解內情，麥當勞賣舖只是轉換投資產品，其實是對香港信心十足，有利香港。

 

麥當勞今次賣走23個自用舖位，並非唔睇好香港。(AP)

 

　　YouTuber半啱半錯，麥當勞的確是撤離，但並不是今日，而是在2017年，當時的CEO將部分中港股份賣畀中資機構以及外資基金，理由當然是唔睇好中港市場，但賣走之後，中港麥當勞分店由2400間增至5500間。CEO當然無得留低，新上任的CEO睇好中港市場，用高六倍價錢買回當日出售畀外資基金的股份，由於銀碼太大，要賣走香港的舖位籌集資金。嚴格來說，美國麥當勞並沒有唔睇好中港市場、撤離香港，只是轉換投資產品而已。

 

　　在這個時候，麥當勞咁高調賣舖位，估計已經有潛在買家，現在只是走一個流程，免得日後被股東指摘賤賣舖位。如果不是有潛在買家，現在要賣走咁多個貴價舖位真係好難，做慣生意的美國麥當勞管理層無理由唔知道這個道理。

 

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