關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

06/08/2025

中小企貸款幾乎令香港沉沒

#本港樓市 #樓市 #買樓 #樓市亮話 #中小企百分百擔保貸款計劃 #舖市 #疫情 #食肆 #零售 #沉沒成本
  • 湯文亮

　　有老友睇中一個舖位做飲食生意，不過舖位有租客，但物業代理同佢講，有租客都無問題，現在的業主都是棄舊迎新，唔係咁鍾意同舊租客續租，反而喜歡租畀新租客，話老友唔信可以一試，結果業主竟然租畀佢，租金比舊租約仲平了些少。老友話唔明白箇中原因。

 

　　老友唔明白絕對不出奇，不少舊租客在3年疫情期間，孭了一身債，雖然政府話百分百擔保，但並不代表不用還，租客一日做生意，一日就要清還。以500萬貸款為例，如果分3年清還，每個月要付大約15萬本金同利息，試問一間小型食肆，一個月即使有錢賺，但又點可以賺到15萬？所以，經營舊食肆的老闆是十分困難，欠租更加不在話下。不少業主寧願將舖位租畀新租客，租金平多少也沒有問題，因為業主知道，舊租客做唔掂，新租客做得掂。

 

食肆及零售生意在疫情期間執笠，可令老闆保存實力，得以在疫後東山再起。(AP)

 

　　本來「沉沒成本」是不會出現，在疫情期間，不少食肆每個月都蝕很多錢，那些老闆亦打算結束生意，但政府推出百分百擔保貸款，不少食肆得以繼續生存下去，但日積月累的虧損，就變成沉沒成本。其實，那些食肆執笠，是最徹底的解決做法，而且他們執笠，可以令到繼續經營的食肆可以生存，這亦是很多人不明白。疫情過了，經濟雖然並不太好，但來港的優才專才學生多了，人口亦增加，IPO多了，股市上升，連賽馬投注亦破紀錄，反而有更多食肆執笠，這就是沉沒成本所致。如果政府沒有推出中小企百分百擔保貸款計劃，不少食肆及零售生意就會在疫情期間執笠，老闆如果能夠保存實力，疫情後就會重開，大家會見到香港欣欣向榮，現在當然不是。不過亦不用擔心，現在只是替換期，舊的不去，新的不來，陸陸續續有新的舖頭開張，一年之後又唔同講法。就算可以大步檻過，但點都要了解政府的中小企百分百擔保貸款計劃，造成使用人沉沒成本上升，幾乎令到香港沉沒。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

