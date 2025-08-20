  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

20/08/2025

從阿拉斯加看美國人政治智慧

#本港樓市 #樓市 #阿拉斯加 #樓市亮話 #美國 #俄羅斯
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友話有一個住公屋的親戚，以前曾經有機會以十幾萬買番自住間公屋，但當時有政治人物叫佢唔好買，仲話政府唔可以踢走佢哋，如果買番自住公屋，雖然價錢係平，但要負責維修，這是政府的陰謀，目的是將維修責任轉移到公屋居民；最近，政府話佢超出住公屋資格，要收番間公屋，現在非常呻笨，點解當日唔買咗間自住公屋，無端端唔見咗幾百萬。

 

　　老友可能唔知道，莫講是他親戚，就算英國政府都犯同樣錯誤。在簽《南京條約》時，英國政府要求清政府割讓香港，大家都叫這是不平等條約，而不平等條約是會轉向，弱的一方如果強大，天秤就會轉向他，所以，就出現香港回歸，聯合國都無嘢講，因為這是一條不平等條約；如果當日英國政府是向清政府買下香港，香港未必會出現回歸，因為這是一個交易。

 

美國在1867年以720萬美元從俄羅斯手中買下阿拉斯加 (Envato)

 

　　普京與特朗普在阿拉斯加會面，特朗普軟硬兼施，地下鋪紅地氈，天空有B-2轟炸機，普京不為所動，政府分析員的評論是雙方小勝，但我認為普京是輸了，不過，並不是俄烏戰爭，而是阿拉斯加。今次美俄選擇在阿拉斯加會談，代表普京承認阿拉斯加屬於美國的合法性，而且，大家可以從阿拉斯加看美國人的政治智慧。

 

　　英國人的政治智慧是可以搶就唔買，美國人是可以買就唔搶。美國人以720萬美元買下阿拉斯加，以1500萬美元買下路易斯安那州，今日都是美國的合法領土；反觀英國政府，當日強迫清政府割讓香港，但最後要回歸，但如果是一項交易，今日香港就是大英帝國的合法領土。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#本港樓市 #樓市 #阿拉斯加 #樓市亮話 #美國 #俄羅斯
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk