投資者賣樓如獅子殺子

有老友話大銀行一姐高估價29%買樓，樓市應該見底回升，而我最近賣了接近20億元物業，是否睇錯市？或者叫人衝自己鬆？

銀行一姐買樓，當然是一個積極訊號，但並不表示樓價一定會升，正確信息是如果有能力而又有需要，現在是可以買樓。我認為這個信息是非常足夠，大家可以因自己能力以及需要來決定買唔買樓。

至於叫人衝自己鬆，更加是一個誤會。老實說，如果可以的話，我絕對唔想賣樓，不過是為勢所迫，如果現在唔賣走一些物業，到最後可能全部都變成銀主盤。好似獅子一樣，知道世界是沒有足夠食物畀牠的子女，惟有親自殺死幾隻，否則，可能全部子女都因為食物不足而死亡。

由於食物不足，獅子一定要親自殺死子女，只留下最強壯的兩隻，否則全部都會餓死。(Envato)

不過，實話實說，獅子才是為勢所迫，因為獅子無辦法控制一竇生幾多隻獅子，生得太多才迫不得已要殺死幾隻。但我可以控制買幾多物業，買得太多，當估價下跌，銀行追差額，就要被迫賣走一些物業，絕對不能躺平放任不理，否則到最後，銀行就會沒收物業再出售，銀行賣樓一定唔會好價，就算賣晒都可能欠銀行多少，問題始終沒有真正解決。

獅子也是一樣，一定要親自殺死子女，並留低最強壯的兩隻，以後就比較容易生存，如果由其他獅子代勞，有理無理全部都會殺死。所以，動物與人類都是一樣，要生存就要自己爭取。