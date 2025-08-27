  • 報價
財智
樓市亮話
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

27/08/2025

投資者賣樓如獅子殺子

#本港樓市 #樓市 #樓市亮話 #銀主盤 #賣樓
  湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友話大銀行一姐高估價29%買樓，樓市應該見底回升，而我最近賣了接近20億元物業，是否睇錯市？或者叫人衝自己鬆？

 

　　銀行一姐買樓，當然是一個積極訊號，但並不表示樓價一定會升，正確信息是如果有能力而又有需要，現在是可以買樓。我認為這個信息是非常足夠，大家可以因自己能力以及需要來決定買唔買樓。

 

　　至於叫人衝自己鬆，更加是一個誤會。老實說，如果可以的話，我絕對唔想賣樓，不過是為勢所迫，如果現在唔賣走一些物業，到最後可能全部都變成銀主盤。好似獅子一樣，知道世界是沒有足夠食物畀牠的子女，惟有親自殺死幾隻，否則，可能全部子女都因為食物不足而死亡。

 

由於食物不足，獅子一定要親自殺死子女，只留下最強壯的兩隻，否則全部都會餓死。(Envato)

 

　　不過，實話實說，獅子才是為勢所迫，因為獅子無辦法控制一竇生幾多隻獅子，生得太多才迫不得已要殺死幾隻。但我可以控制買幾多物業，買得太多，當估價下跌，銀行追差額，就要被迫賣走一些物業，絕對不能躺平放任不理，否則到最後，銀行就會沒收物業再出售，銀行賣樓一定唔會好價，就算賣晒都可能欠銀行多少，問題始終沒有真正解決。

 

　　獅子也是一樣，一定要親自殺死子女，並留低最強壯的兩隻，以後就比較容易生存，如果由其他獅子代勞，有理無理全部都會殺死。所以，動物與人類都是一樣，要生存就要自己爭取。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#本港樓市 #樓市 #樓市亮話 #銀主盤 #賣樓
