  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
樓市亮話
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

03/09/2025

樓市俾估價報告玩死

#本港樓市 #樓市 #買樓 #樓市亮話 #物業估價 #測量師 #Call loan #銀行 #按揭
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友最近失魂落魄，原來係俾銀行call loan call到失魂。老友話自己一向準時供款，從不拖欠銀行，唔明白點解銀行要call佢loan；銀行回覆話測量師將物業估價大幅調低，無辦法唔call loan。老友話早知今日會俾銀行call loan，當日測量師將樓價估值調高時，就唔應該問銀行借多啲錢買債卷、股票、金融產品，甚至買多幾個物業，搞到今日俾銀行call loan，如果當日唔借，今日就唔使俾銀行call loan，都算是自作孽，唔怨得人。

 

　　老友話根據銀行貸款合約，樓價下跌，按揭客戶係要補差額，但如何證明樓價下跌，測量師估價報告起決定性作用，測量師大筆一揮，將估價大幅下調，樓價立即應聲下跌。本來，按揭客戶如果依期還款，就算銀行要佢補差額，都唔會太急，但有些債仔認為樓價與貸款尚有餘額，況且當時又係銀行叫佢哋借錢，便選擇躺平，這犯了銀行大忌。銀行不但向那些債仔call loan，甚至會向其他客戶call loan，與此同時，銀行又唔造按揭，在這情況下，樓價想唔跌都唔得，而且產生骨牌效應，影響香港民生經濟，這是發出估價報告的測量師始料不及。

 

如何證明樓價下跌，測量師的估價報告起決定性作用，惟其準確度成疑。(Envato)

 

　　有人話今次樓價下跌，很大程度係俾測量師估價報告玩死，但我個人認為，躺平的按揭客戶應該負部分責任，如果不是躺平，銀行唔會call得咁急，而且是向所有借貸比率太高的客戶call loan。而事實上，估價報告都係靠估，最近由信置投得的屯門住宅用地，價錢比測量師最高估價多20%。由此可以證明，估價報告不能作準，塘邊鶴報告而已。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#本港樓市 #樓市 #買樓 #樓市亮話 #物業估價 #測量師 #Call loan #銀行 #按揭
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

「能戰才能止戰」，中國大閱兵震懾美日

05/09/2025 08:23

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk