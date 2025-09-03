有老友最近失魂落魄，原來係俾銀行call loan call到失魂。老友話自己一向準時供款，從不拖欠銀行，唔明白點解銀行要call佢loan；銀行回覆話測量師將物業估價大幅調低，無辦法唔call loan。老友話早知今日會俾銀行call loan，當日測量師將樓價估值調高時，就唔應該問銀行借多啲錢買債卷、股票、金融產品，甚至買多幾個物業，搞到今日俾銀行call loan，如果當日唔借，今日就唔使俾銀行call loan，都算是自作孽，唔怨得人。

老友話根據銀行貸款合約，樓價下跌，按揭客戶係要補差額，但如何證明樓價下跌，測量師估價報告起決定性作用，測量師大筆一揮，將估價大幅下調，樓價立即應聲下跌。本來，按揭客戶如果依期還款，就算銀行要佢補差額，都唔會太急，但有些債仔認為樓價與貸款尚有餘額，況且當時又係銀行叫佢哋借錢，便選擇躺平，這犯了銀行大忌。銀行不但向那些債仔call loan，甚至會向其他客戶call loan，與此同時，銀行又唔造按揭，在這情況下，樓價想唔跌都唔得，而且產生骨牌效應，影響香港民生經濟，這是發出估價報告的測量師始料不及。

如何證明樓價下跌，測量師的估價報告起決定性作用，惟其準確度成疑。(Envato)

有人話今次樓價下跌，很大程度係俾測量師估價報告玩死，但我個人認為，躺平的按揭客戶應該負部分責任，如果不是躺平，銀行唔會call得咁急，而且是向所有借貸比率太高的客戶call loan。而事實上，估價報告都係靠估，最近由信置投得的屯門住宅用地，價錢比測量師最高估價多20%。由此可以證明，估價報告不能作準，塘邊鶴報告而已。