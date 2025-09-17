  • 報價
樓市亮話
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

17/09/2025

世界人才排名上升，印證辣招失敗

#本港樓市 #樓市 #買樓 #樓市亮話 #樓市辣招 #撤辣 #高才通 #印花稅 #樓市分析 #香港 #世界人才排名
  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友話最新世界人才排名，香港上升至第4位，為亞洲之冠，新加坡排世界第7，而去年新加坡排第2，香港排第9，究竟點解排名上升得咁快，是否專才通起作用。

 

　　老友講得無錯，專才通是有一定作用，不過，香港並不是近年才推出專才通，而事實上過去優才可以申請來港，但被國內專才感覺香港政府口是心非，表面上十分歡迎專才來港，但專才在香港買樓又要付30%印花稅，咁樣做點會有專才來港，倒不如去新加坡。最後做成香港世界人才排名下跌，在重返十大之前，已經連續8年跌出十大，反之新加坡，吸納了本來到香港的專才，排名一直上升，去年升至第2位，今年才跌返落第7。

 

香港在世界人才排名上升，是對辣招的一個否定

 

　　香港在世界人才排名上升是對辣招一個否定，在取消辣招之前，香港政府一方面要求各地專才來港，令一方面當專才買樓要付30%印花稅，買一個一千萬單位要付300萬印花稅，而且仲要現金支付，無得問銀行借錢。即使專才年收入通常都超百萬元，但仍然很難支付300萬印花稅，所以，不少打算來港的專才最後都取消來港，甚至去咗新加坡。

 

　　雖然迷途已遠，但政府最後都取消印花稅，而事實勝於雄辯，在取消印花稅之後，香港世界人才排名立刻上升，不但重返十大，今年重升到第4，由此可見，辣招印花稅阻礙香港吸納專才，唔明白政府點解唔盡快撤辣。在未撤辣之前，當官員被問及幾時撤辣，都會顧左右而言他，最標準答案就是在適當時候就會撤辣，最奇怪就是當大家心灰意冷，政府突然撤辣，真係估唔到。不過，就算遲撤都好過唔辣，如果到現在仍未撤辣，香港在世界人才排名應該跌出30名以外，即使立刻撤辣，醫返都嘥藥費。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

etnet Member Zone 會員專區

etnet.com.hk