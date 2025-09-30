  • 報價
30/09/2025

美國800將領集結之終極目的

　　有一個做連鎖分店經理的租客最近心事重重，話唔知點解，總公司突然叫晒所有分店經理開會，仲要連續開兩日，唔知是否公司執笠，但應該唔似，因為大多數分店都有賺錢，公司亦賺錢，照計唔會突然執笠。

 

　　租客可能唔知道，大多數分店有錢賺，並不是所有分店都有錢賺，開會的目的就是閂了那些唔賺錢，甚至賺得少的分店。根據每個月那位租客給予我們的租金提成，他的分店不但有錢賺，甚至可以說有厚利。我叫他不用擔心，毋須自己嚇自己，做好自己工作便可以，任何老闆都會厚待能夠賺錢的夥計，唔會炒了他們。

 

美國戰爭部長赫格塞斯急召800名高級將領開會，商討內容惹人揣測。(AFP)

 

　　美國戰爭部長突然叫800名準將以上的將領開會，很多人擔心美國是否準備打仗，甚至同外星人打仗，因為有消息傳出美國最神秘的第51區受到襲擊，所以不得不召集800將領商討對策。如果美國第51區受到外星人襲擊，這是關乎全世界的事，不能只集結美國將領。

 

　　其實，美國在全世界有750個基地，支出大到不得了，美國的國防預算，大多數用作維持那些基地，新武器發展的預算很少。特朗普有見及此，吩咐戰爭部長赫格塞斯叫基地負責的將軍開會，如有任何基地的作用不大，不如閂咗佢，慳番國防預算發展武器，否則就跟唔上中國。所以，在今次集結之後，將會有不少將領退休，而事實上，年初時當局已經預告有20%將領退休。至於有傳聞話，美國800將領集結是由於第51區受到不明來歷的攻擊，大家要商量一個對策，我相信這只不過是美國政府要求將領集結的藉口，最後大家影一張有威勢的大合照，重申第51區並沒有受到不明來歷的攻擊。至於有幾多將領退休，就要睇戰爭部長功架。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應
