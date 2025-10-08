蝕本賣樓才是頂級投資者

有老友話，現在有不少物業投資者出現財困，甚至連自住物業都變成銀主盤。按此理解，他們並不是頂級物業投資者。究竟要點樣做才算是一個頂級投資者？

點樣才是一個頂級投資者，我略懂一二，不過就做唔到。一個投資者除了買樓之外，仲要隨時隨地都準備賣樓，甚至一邊買，一邊賣，正如鉅哥所講，有買有賣，生意才可以做大。不過，賣樓要下很大決心，唔係一定要賺錢才賣，如果能夠蝕本都賣樓，才可以做一個頂級物業投資者。

假設有一個物業投資者買十個類似物業，有很大機會以高價賣走兩三個最高層最好的單位，不但可以獲得高利潤，同時亦將剩餘單位的樓價抬高，可以問銀行借多啲錢，本來是借買入價四成，隨時會變成借六七成。問題是當樓市形勢逆轉，投資者手上的剩餘單位在淘金見沙下很難賣走，估價下跌，銀行便會向投資者追差額，若還唔到，投資者手上的物業隨時會變銀主盤。

頂級投資者會反其道而行，即使蝕本都會賣走最低層最差的一兩個單位，沒有靚單位托價，就唔會借多咗錢，日後被銀行追差額的機會就少一些，而且剩下的單位比較優質，要賣走亦比較容易。況且在賣走那些最低層最差的單位之後，一定有一些現金回籠，當樓價下跌，可以頂住銀行call loan，或者有錢買另外一些優質單位。不過，講就係咁講，邊度有人會在樓市上升時蝕本賣樓？所以，很難做一個頂級物業投資者。