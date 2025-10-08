  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

08/10/2025

投資錯誤令樓市急跌

#本港樓市 #樓市 #買樓 #樓市亮話 #樓市分析 #投資 #樓價 #賣樓 #貸款
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有物業投資者同我講，近日俾銀行call loan call到失魂。我有多少不明白，在逆周期措施下，按揭貸款最多可以借四成，就算偷雞都唔可以借超過五成，即使樓價下跌三成甚至四成，都仍然有水位，銀行唔會call loan，就算call，都唔會call到失魂。

 

　　嗰個投資者話，按揭貸款雖然唔可以借多過四成，但可以借兩成投資貸款，兩成貸款的投資，又可以用作抵押借多一成，變成投資貸款借了三成，按揭貸款四成，總共借了七成，現在已經資不抵債，所以俾銀行call loan call到失魂。

 

物業投資者的投資貸款失利，惟有賣樓還債，造成樓價急跌。(Shutterstock)

 

　　佢咁講似乎有理有據，但有一點我不明白，用投資貸款所買的投資產品究竟去咗邊？如果買股票升了三成，買金升了兩成，買比特幣隨時賺成倍，就算做錯決定，賺唔到錢，最低限度都可以保本，銀行call loan，可以賣走那些產品，還番畀銀行，到最後只借四成，樓價下跌，即使銀行要top up，都唔會call到失魂。投資者無答我，我亦無再問。

 

　　後來我知道，嗰個投資者用那三成投資貸款買債券，現在除恒大外，還有不少債券發行商債務違約，導致債券價格急跌，銀行首先要收回那些投資貸款，所以call loan call得咁急。佢唔知道，所謂債券，其實是債仔寫畀債主的一張欠單，債仔唔還錢，債主其實無乜辦法，惟有賣樓還債，這是造成樓價急跌的主要原因。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】滙控擬私有化恒生，你認為此舉對滙豐股價有何影響？► 立即投票

我要回應
更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#本港樓市 #樓市 #買樓 #樓市亮話 #樓市分析 #投資 #樓價 #賣樓 #貸款
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

拆解修昔底德陷阱，中國如何跨越？

10/10/2025 07:50

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk