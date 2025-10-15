  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

15/10/2025

YouTuber令媒體的收入減少

#本港樓市 #樓市 #買樓 #樓市亮話 #樓市分析 #YouTuber #傳媒 #投資者
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　中秋節同老婆兩個人去食晚飯，見到有幾個做媒體的朋友在座，佢話今年的地產廣告收入減少已經預咗，但搞的活動又得不到投資者支持，連湊夠人數都有困難。投資者是否真係咁唔掂，連應酬吓媒體都唔敢？

 

　　老闆話，投資者雖然被銀行call loan call到失魂，但爛船都仲有三斤釘，支持媒體絕對沒有問題，但支持之後，又會被媒體或者YouTuber揭私穩，例如最近有一份大報以傳聞話一位投資者賣了一幢商廈，兩個星期之後，大報沒有更新消息，代表傳聞並不是真的，個別YouTuber開始攻擊那位投資者，話他被銀行列入觀察名單。其實，觀察名單已經唔錯，以評分計，一定不會是A級，應該是B或者B+，如果債務違約就會跌落C，去到F就會被銀行沒收物業。經大報報道，銀行一定會召見那位投資者，見完之後仲可以在觀察名單，已經是獎勵。

 

不少YouTuber根本無確實消息來源，只靠翻炒傳媒報道。(Shutterstock)

 

　　老闆話曾經問過一位YouTuber，點解咁鍾意揭人私隱，係咪見到他們閉翳，自己就好開心？那人話唔係，投資者賺錢蝕本都唔關佢事，他只是如實報道。老闆話咁就奇嘞，原來未經證實的傳聞都可以如實報道。其實老闆唔知道，那些YouTuber根本沒有正確消息來源，只是翻炒傳媒的報道，如果傳媒報道屬實，他們便可以話自己消息靈通，如果是謠傳，那就是傳媒報道失實，但YouTuber唔知道，他們咁樣做害了傳媒，唔好講捐款支持，就算搵多個人出席那些頒獎禮都難，直接令傳媒收入減少。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#本港樓市 #樓市 #買樓 #樓市亮話 #樓市分析 #YouTuber #傳媒 #投資者
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從阿根廷、荷蘭到韓國——中美貿戰全球開打

15/10/2025 16:53

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk