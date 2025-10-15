YouTuber令媒體的收入減少

中秋節同老婆兩個人去食晚飯，見到有幾個做媒體的朋友在座，佢話今年的地產廣告收入減少已經預咗，但搞的活動又得不到投資者支持，連湊夠人數都有困難。投資者是否真係咁唔掂，連應酬吓媒體都唔敢？

老闆話，投資者雖然被銀行call loan call到失魂，但爛船都仲有三斤釘，支持媒體絕對沒有問題，但支持之後，又會被媒體或者YouTuber揭私穩，例如最近有一份大報以傳聞話一位投資者賣了一幢商廈，兩個星期之後，大報沒有更新消息，代表傳聞並不是真的，個別YouTuber開始攻擊那位投資者，話他被銀行列入觀察名單。其實，觀察名單已經唔錯，以評分計，一定不會是A級，應該是B或者B+，如果債務違約就會跌落C，去到F就會被銀行沒收物業。經大報報道，銀行一定會召見那位投資者，見完之後仲可以在觀察名單，已經是獎勵。

不少YouTuber根本無確實消息來源，只靠翻炒傳媒報道。(Shutterstock)

老闆話曾經問過一位YouTuber，點解咁鍾意揭人私隱，係咪見到他們閉翳，自己就好開心？那人話唔係，投資者賺錢蝕本都唔關佢事，他只是如實報道。老闆話咁就奇嘞，原來未經證實的傳聞都可以如實報道。其實老闆唔知道，那些YouTuber根本沒有正確消息來源，只是翻炒傳媒的報道，如果傳媒報道屬實，他們便可以話自己消息靈通，如果是謠傳，那就是傳媒報道失實，但YouTuber唔知道，他們咁樣做害了傳媒，唔好講捐款支持，就算搵多個人出席那些頒獎禮都難，直接令傳媒收入減少。