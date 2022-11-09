見怪就不怪，便宜新常態

恒指市盈率（P/E）上月底見5.6倍，極近1982年尾歷史低位5.57倍。低殘至此，看似抵買，但記得當12、10、8倍時好多芬佬話都抵買。由12跌至6倍，輸了一半。

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有前景的股市，譬如標指，海嘯見底時也未跌穿11倍，新冠肺炎爆發時更僅15倍。相反，如港股般已失去外資者，昔日15倍是中值，今天無理由也能維持到這水平吧？

翻查恒指P/E歷史，確見由1982年起至今呈「崛起、沒落」之升跌。論中間值，大概是2002年初的15.5倍；而今天的中值僅8至9倍。換言之，恒指的新常態P/E為3、4倍至13、14倍；5.6倍夠抵買未誰會知？即使同一市場，P/E何謂貴平也難講。

二次方趨勢曲線不會無止境下去的，不然按其愈跌愈快性質，P/E很快便會清零。最可能的，是跌低一級後一沉不起，永不翻身。

羅家聰（mewe.com/join/lawkachung、facebook.com/kc.economist、lawkachung@gmail.com）