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09/11/2022

見怪就不怪，便宜新常態

#恒指 #市盈率
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　　恒指市盈率（P/E）上月底見5.6倍，極近1982年尾歷史低位5.57倍。低殘至此，看似抵買，但記得當12、10、8倍時好多芬佬話都抵買。由12跌至6倍，輸了一半。

 

（資料圖片）

 

　　有前景的股市，譬如標指，海嘯見底時也未跌穿11倍，新冠肺炎爆發時更僅15倍。相反，如港股般已失去外資者，昔日15倍是中值，今天無理由也能維持到這水平吧？

 

　　翻查恒指P/E歷史，確見由1982年起至今呈「崛起、沒落」之升跌。論中間值，大概是2002年初的15.5倍；而今天的中值僅8至9倍。換言之，恒指的新常態P/E為3、4倍至13、14倍；5.6倍夠抵買未誰會知？即使同一市場，P/E何謂貴平也難講。

 

 

　　二次方趨勢曲線不會無止境下去的，不然按其愈跌愈快性質，P/E很快便會清零。最可能的，是跌低一級後一沉不起，永不翻身。

 

　　羅家聰（mewe.com/join/lawkachungfacebook.com/kc.economistlawkachung@gmail.com

 

 

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