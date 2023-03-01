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01/03/2023

港股未轉運，六絕七翻身

#恒指
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　　正當有人高唱東升西降、恒指30000點之際，恒指就由22700點跌回20000點。近幾年人在減少錢在走，那些「茂論」還指未來幾年經濟增長大躍進，猶如癡人說夢。喉舌可以洗淨簡單頭腦，但控制股市方向的多是聰明錢，豈會真金白銀來粉飾政治？

 

（istock）

 

　　恒指由14600急升至22700點，儘管升逾五成，但仍只是反彈，隱約見到三浪，大概反彈已完。過去一個月的跌市，看來只是第一跌浪，怕且尚有兩個，未有耐跌完。幾時跌完？這要數浪。數恒指腳還不如數其波幅頂，因後者能更sharp反映risk-off。

 

 

 

　　如圖數頂，波幅每228日或近七個半月見頂一次，照數下兩次分別為6月和1月。這大概是五窮六絕七翻身，亦意味現至年中都無運行。恰巧市場預料加息至最少7月，這套故仔就更似層層了。

 

　　恒指本身？18、22（編按：18000、22000）吧。

 

　　羅家聰（mewe.com/join/lawkachungfacebook.com/kc.economistlawkachung@gmail.com

 

 

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