恒指散完彈，中軸仍兩萬

去年中至今年初，恒指經歷了deep-V跌彈，由225xx到145xx再回到225xx點。過山車後，現於deep-V前即去年次季的十八、廿二（18xxx至22xxx點）之間上落。

以去年10月尾為對稱軸照鏡的話，照理是先鋤落18000點邊後抽上25000點的，不少大行都以此為預測目標。不過，除非基本因素不變，否則照鏡也不照得太遠的。

一個擺在眼前的基本因素大變，就是衰退。歐美衰退已無懸念。觀乎大陸通脹，似乎也在衰退。喉舌高唱本港重啟，揚言今年大好，全線上調預測，簡直癡人說夢。





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有哪次外圍衰退本港無份？衰退其實已很埋身，恒指現階段要藉政策、消息夾，已不容易。友人質疑日、港股的拼圖，但今更新過後仍好，同樣料即將出現衰退底。





如圖所料，一年後才見底，長線於1至3萬點間上落，中軸2萬點。

羅家聰（mewe.com/join/lawkachung、facebook.com/kc.economist、lawkachung@gmail.com）