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19/04/2023

恒指散完彈，中軸仍兩萬

#恒指
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　　去年中至今年初，恒指經歷了deep-V跌彈，由225xx到145xx再回到225xx點。過山車後，現於deep-V前即去年次季的十八、廿二（18xxx至22xxx點）之間上落。

 

　　以去年10月尾為對稱軸照鏡的話，照理是先鋤落18000點邊後抽上25000點的，不少大行都以此為預測目標。不過，除非基本因素不變，否則照鏡也不照得太遠的。

 

　　一個擺在眼前的基本因素大變，就是衰退。歐美衰退已無懸念。觀乎大陸通脹，似乎也在衰退。喉舌高唱本港重啟，揚言今年大好，全線上調預測，簡直癡人說夢。


（istock）

 

　　有哪次外圍衰退本港無份？衰退其實已很埋身，恒指現階段要藉政策、消息夾，已不容易。友人質疑日、港股的拼圖，但今更新過後仍好，同樣料即將出現衰退底。


 

　　如圖所料，一年後才見底，長線於1至3萬點間上落，中軸2萬點。

 

　　羅家聰（mewe.com/join/lawkachungfacebook.com/kc.economistlawkachung@gmail.com

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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