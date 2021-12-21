「大吃大喝」點解冇事？

形象，有時是真象，有時是假象。例如小弟，近年形象，一定是天天大吃大喝。所以，理應肥到隻豬咁，兼且三高、心血管病、糖尿病、痛風症……一齊嚟，咁先公平喎！





任何美食，我皆輕嚐即止，絕不過量。

事實，我的確有三高，乃因早年工作太緊張、太搏命而造成的。懂得醫學者應知，三高未必與食物有關，而可能與精神情緒有關。





幾十年搏殺生涯，曾帶來百病纏身，令我藥不離身。如今退休了，當然健康第一。

事實，我1995年已開始長食血壓藥（三種）及膽固醇藥，也要長期服血清素。

所以，早早知道冇健康等於冇命！故此，健康一響警號時，即當機立斷，主動放棄升級以固定壓力（未必有得減，但起碼唔再會加壓！）。

然後，開始紀律性的生活。第一目標，捱到60歲由政府退休而唔出事。

甚麼是紀律性生活？一、早睡早起；二、每日運動；三、控制情緒，與人為善，兼容並包；四、絕不放肆地大吃大喝！





健康，由快樂寬容的心態打造，也由培養正念開始。

飲酒乃我所好，但必守三項：一、不喝醉、不斷片；二、不嘔吐；三、不打或鬧人（以上三項，歷年見盡名人失儀失控後悔莫及）。只飲快樂酒，開開心心到某個層次就停。





美食與美酒，乃人生大享受，更為生活帶來無限姿彩。

每半年抽血檢驗（如今看血液報告已大概知道一個人的健康），再見醫生覆診。

前日，又夠鐘。心臟專家L醫生一邊睇報告一邊話：「你退休咁多年都冇負面變化喎。血壓、膽固醇、血糖全部控制得比以前更好，肝腎都冇事，冇糖尿病……」

睇佢眼神，已知在諗：「哈，呢丁友日日大吃大喝，冇理由會咁好㗎喎。」

其實，老友皆知，我早餐只輕食，喝一公升熱水，然後就去做一小時運動，包括帶氧速步及拉筋。

午餐青菜湯麵，然後小睡養神。晚餐所謂大吃大喝，更是肥膩，多鹽多糖及炸物，適可而止。甜品更絕少入口。

更重要，我非常積極保護免疫系統，方法是天天營造快樂心境，建立良好人際關係（不好的全部斷捨離）。最最重要，看事從多個良性角度出發。不上心，不激心。





食，是營造良好人際關係的最佳媒介。幾十年友誼，就以此緊緊維持著。

例如，身邊朋友對香港近兩年的政治環境改變，日日長嗟短嘆。我的看法，人的一生，當然充滿不如意，這才正常。此外，你封我兩道門（部分政治及部分自由），但我們仍有八道門（其他生活情趣）可以自由出入，一樣掂，唔使死嘅。

更何況，兩度被封的門，分分鐘日後會重開呢！





人的一生，有很多路可以選擇。偶爾被封去一兩條，也不是世界末日。先走走另外幾十條好了。