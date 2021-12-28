人有很多種，有的天生樂觀、正能量。在任何惡劣情況下，都會睇到陽光的一面（這個，小弟必須對號入座！ ）。

另有的，則天生悲觀、負能量。在任何不太壞情況下，都會看到陰暗無望一面（我的「粉絲頁」留言中，見到不少這類性格者）。

樂觀者經常快樂，悲觀者坐困愁城，自己抉擇自己感受。

冇乜啱與錯。總之，世事無絕對，大家按自己的性格及喜好活下去可也。

半杯水理論。知足者，貧亦樂。

我的生活信念，正是昔日葉振棠名曲《戲劇人生》中的兩句——快樂時，要快樂。

所以，到被邀擔任退休分享講座嘉賓，必定推廣這種信念。因為，人的生命有限外，連有沒有明天，也不能百分百掌握。所以，若「應快樂時而不快樂」，咪蠢過隻豬？

推而廣之，切勿以為快樂可以「儲起」日後用。事實，身邊不少朋友過分儲蓄（已有一生用不完的錢仍儲儲儲而不用），過分收藏美食與美酒（並非作投資用，而是諗住慢慢日後享用）。

我親身見證，幾位老友應快樂享受時而不快樂，結果變——等到落幕人盡寥落。

人生忌「姓賴」。你承受的「果」，來自你種的「因」！

朋友在健健康康時，儲下大量金錢而不花，儲下大量美酒、乾鮑及花膠而不歎。

結果，全部變「人在天堂，錢在銀行」 及「人在天堂，酒／鮑魚／花膠在倉房」。又或，患上重病，再沒法花錢享受生活，品嚐美酒及鋸吉品鮑魚及厚厚的花膠扒了。

快樂時要快樂，分享一切，以免「人在天堂、美食美酒在倉房」。

近年，小弟與志同道合的同齡朋友，瞓身推廣「快樂是要快樂」宗旨。只儲起令自己終生安全的財富（人人數量不同，自己盤算！）。其他，盡情享用。大家不時揾這樣那樣的藉口作開心聚會，透過美食加深感情，令生活更多姿彩。

另外，就是將珍藏的美酒及珍品「斷捨離」。安排將一餐又一餐將其輪流「行刑」，齊齊共享。

志同道合朋友，全部懂得享受「斷捨離」及分享的深層次快樂。

上周，正正「消滅」了一支1966年，香醇到不得了的法國名酒「馬哥」（Chateau Margaux），正到神仙企唔穩。

昨晚，老友S又貢獻兩瓶極級大吟釀。其中之一，名「銀嶺月山」。犀利，此酒曾獲獎無數，以日本明勝月山溶出的雪水釀製，酒香清爽且口感順滑。絕對是難得一嚐的好酒。若只儲在倉房而不享受，佢分分鐘瓜咗變「孤兒」，何其荒謬？

記住——快樂時，要快樂呀！

最高層次的快樂，是由心而出的「自然快樂」，不涉天文數字金錢及炫耀性商品。