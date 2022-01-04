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04/01/2022

決定買自願醫保

#退休 #理財 #自願醫保 #病歷 #醫院 #墊底費 #私家醫院 #公院
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    每周更新

    快樂退休

Photo: 圖片由作者提供

　　最近，我終下定決心——買自願醫保！

 

　　原因？無他，因「年紀大，機器壞」乃必定發生的天然現象。事實，自己知自己事，近月非常明顯，已經覺得所有器官慢慢衰退，尤其坐骨神經及各個關節，不停發出信號，差唔多夠鐘喇，請咪谷！

 


年紀大、機器壞，年老後，入院機會日比日多。

 

　　所以，小弟晨運習慣已由去年的行上山改為行平路，在有吸收彈力跑道的運動場兜圈，盡量避免關節勞損。 

 

　　另外，也有心理準備將要做這樣那樣的手術。小弟雖為退休公務員，但老老實實，非必要，絕不會住公家醫院。 

 

　　原因？若冇二等房，就要迫大房，可能需要在走廊瞓。如此，在照顧、飲食、衛生以至探病方面，一切低質素，尤其如今疫情仍猛，被鎖病房中，苦過Dee Dee也。

 

若非必要又能負擔的話，應避免與草根市民爭公家醫療服務。

 

　　捱咗成世，略有積蓄，負擔得起，當然幫襯私家。不過，私家醫療服務，人人知皆屬「黑洞」，難保出院變傾家蕩產。所以，最佳途徑為買醫保。

 


私家醫院收費似黑洞，若冇保險包底，隨時破產。

 

　　既然買自願醫保有扣稅，又可保到一百歲，咁就去馬也！

 


自願醫保乃政府鼓勵市民「自己顧自己」的政策，故可以扣稅。

 

　　奇！查詢時，對方最關心的，並非你的病歷，而是問：（一）有冇吸煙習慣？（二）有冇準備移民？

 

　　第一條，肯定是一切紀錄顯示——吸煙絕對危害健康兼乃百病之源，保險公司經精確計算，無謂博，因蝕咗九成九，故冇興趣做你生意。

 


吸煙危害健康外，也不受保險公司歡迎。

 

　　第二條，真係唔知點解，怕你移咗去外國，醫療支出可能是天文數字乎？

 

　　兩條問完，若你決定買，就要詳細又坦白招供！招乜？將過往所有病歷，從實招來，然後，再做「明白、明白、明白」，恍似電影《奪命金》中，蘇杏璇買金融產品的錄音對答。

 


受保前，要坦白講出病歷，並表示明白保險條款內容，似《奪命金》的劇情。

 

　　我決定買每次墊底二萬五的一種，月供二千大元。究竟受唔受？對方話要先交俾評估部門研究，等答案！

　

　　效率相當高，三個小時後有答案。

　

　　「曾先生，恭喜你，成功投保了，不過，有兩項疾病唔包括在內……第一，是任何精神病，因你曾患驚恐症及抑鬱症。第二，任何眼睛疾病，因你曾經眼中風！請問同意嗎？」

　

　　「同意，合理！」

　

　　「這樣，你的醫保計劃，12月31日生效！」

　

　　從此，每年要多付二萬元過外醫保。但望上天保祐，我一個仙都唔使Claim，直至上天堂（得卦？），阿門！

 


但願我一生都不用Claim ，阿門！

 

 

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