元旦日，商台在亞博館舉辦《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，今年焦點，當然盡在全港最最最當時得令的Mirror身上，絕無爭議。

老友睇完，拉我講：「哈，碌Sir，奇喎，點解Mirror啲粉絲會替鄭欣宜打氣的呢？」

這個：小弟不敢扮代表，大家最好問返「鏡粉」，自有真正答案。

鏡粉對欣宜獲奬，反應非常得體。

我只可講講鄭欣宜。

本城演藝界，有幾位人物，香港人對佢哋有極深感情，堪稱「香港之子」、「香港之女」。已逝世的，有梅艷芳、張國榮、黃霑、沈殿霞等。仍在圈中的，則有鄭秀文、周潤發及鄭欣宜。好難解釋，總之是——你明就明。

肥姐與欣宜，乃我哋的「家人」。

鄭欣宜生於一個「不幸家庭」，父母早早離異，求學期長時間獨留加拿大。如此背景，不少年青人早已踏上邊緣反叛的不歸路。

我也曾與「肥姐」沈殿霞共事一段日子，當然欣賞其大開大埋豪氣及義氣。不過，冷眼旁觀，作為一個母親，佢實在不太稱職。

這個家庭的破碎，令香港人心痛。

不過，好奇！在如此背景下長大的欣宜，不單冇變壞，反之，擁有同輩難得一見的修養！

最令我深刻的，是2008年，沈殿霞離世，在一個電視直播的追思會中，已經逝世的鄧光榮突然發難，公開痛斥鄭少秋未有負上為人父親應盡的責任。立時，全場目瞪口呆，不知如何收科！幸而，秋官忍住心中的氣，平和地說了一番擺平的內疚說話。

更令人矚目，當時僅得廿歲的欣宜，非常淡定優雅，在完全沒有排演，也沒有廣告（一切突發！）的情況下，深情款款講述一段異常得體的說話，令現場及電視觀眾，無不動容。而鄧光榮，也再沒理由光火下去了。

欣宜成熟、優雅，對人處事皆得體。

大家必定難忘欣宜在肥姐追思會中，「勇救父親」的一幕。

大家想重溫這段說話，可在網上尋找。

我提起這個「經典一刻」，只想告訴大家，鄭欣宜得到香港人的愛戴，並非突然而來的，而是目睹她一點一滴的真誠表現與及捱過一段又一段艱苦日子而來的。

當然，近期欣宜的演藝修養，更為成熟，出色作品一首又一首打動樂迷的心。

今年，佢修成正果踏上歌唱界頂峰，沒半點幸運。識貨的「鏡粉」，當然也會起立向佢鼓掌致敬。