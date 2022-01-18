多年前，初初加入政府，即係官場，做個芝麻綠豆官。某日，與大大大上司有機會飯聚。可能佢睇得起我，覺得呢個傻小子「有點前途」卦。兩杯之後，突然授予「做官錦囊」：「阿碌，做官，全世界如是，去到咁上下級數，就要代表政府見群眾，見傳媒，又或到外地開國際研討會。記住，講野，一定要極小心！因你不單代表自己，更重要，代表部門，甚至代表政府，甚至代表香港！」

政客高官口中，沒有真話假話，只有「應該講的話」。

今日憶起舊事，因見到81歲的中國外交部前部長李肇星，搖身一變，成為網上KOL，向網友分享自己官場生涯汲取的智慧，非常珍貴。

李肇星曾代表國家與全球頂級政客交手，深懂「不說假話，真話不全說」的奧妙。

老李講及的其中一段，為上世紀80年代時，因要代表外交部發言，但又深感自己能力不足。於是，不停向高人請教。

其中一位，為語言學家季羡林。對方贈予九字箴言——不說假話，真話不全說。

意即，只根據你的身份，你的授權，說你應該說的真話，你記得的真話！

是否充滿哲學意味？是否很難掌握？

其實，一點也不是。「真話不全說」，人人應該由你最細小的單位——家庭中練習練習。

例如，你老婆穿上一件九彩新衣問你靚唔靚，難道你冷冷回應一句——五光十色點會靚呀？找死乎？「有經驗」的老公，一定會反應：「哈，都幾好吖，品味唔錯！」然後，個心說服自己，喂，真係唔錯㗎！

對老婆講「真話」，必定帶來「災難」。

家庭以外，返到公司，若開會時，你上司拋出個構思問你點睇？若講真話係：「嘩！好渣喎，肯定唔掂！」咁，一講即死！點答？最佳笑笑口略滿意話：「唔錯……應該有成功機會的！」然後，靜靜地替上司修修補補，希望新計劃唔使孭鑊。

對上司說冒犯性的「真話」，必定「前途似咁」。

小學開始，全部課本都教人「誠實」、「講真話」。

長大後，你就發覺，講真話大晒乎？坦白容乜易，BB仔最坦白，愛笑就笑，愛喊就喊。

成熟心智者必理解為何正常人對「真話」其實興趣不大。

只有BB才可情緒化地任意作「真話的表達」。

再者，更多時，講真話，行坦白，直接的，就似一把利刃，直插別人心胸。應該嗎？倒轉又如何？你想唔想大庭廣眾面前俾人坦白地批評你一番？

太幼稚了！