人就似機器，日子久了，零件自然老化。既屬自然演變，自應欣然接受。

故此，每年幾次進進出出醫院做這樣那樣的覆診，對我來說，是「恆常運作」，預咗不時會有「壞消息」。

上周五，又到期眼科覆診。早上10點報到。香港眼科醫院無日不如此：人山人海。

幸而，安排上總算井井有條，流水作業之下，相當順暢。

香港眼科醫院天天如此：人山人海。公共醫療資源有限，大家請耐心包容。

數年下來，發覺坐輪椅的病人日比日多，顯示人口急速老化。而照顧者，亦多已雙鬢斑白。有如我自己幾年前，也是60多歲照顧80多歲母親，體力也覺日漸不支。

公立醫院內，當然主要為草根階層病人，多不會有菲傭印傭陪同。一個60幾歲的照顧者推著80至90幾歲的病者上上落落做不同檢測，次次都要排呀排，當然有苦自己知。遇上病者半失智或牢牢騷騷，情緒即爆。在等待時，就見一位照顧者失控，向不停投訴為乜要等等等的老媽爆發：「你估我想㗎咩，我照顧你，都好痛苦㗎，你知唔知呀！」

不單被照顧者，照顧者也紛紛皆步入高齡化，同樣需要得到生理及心理的支援。

真係聞者心酸。

等，是公院候診的基本動作，平均三兩小時是正常。就算四五小時也非罕見。

我從不投訴，因深知：世情就是如此。

等呀等，終見到一個「蒙面俠醫生」（眼戴醫療鏡，另加口罩），突然講：「曾先生，我全家都好鍾意睇你同聽你㗎！」

四小時等待的悶氣，一掃而清。

人，有哪一個不喜歡被別人欣賞或喜愛的？

從聲線判定，這位醫生只得廿多歲，可算是眼醫小妹妹了。不過，每朝診斷幾十病人，當然工多藝熟又權威：「嗱，你左眼完全冇問題，右邊曾中風隻眼，神經線開始薄弱。下月返嚟做『視野檢查』（Visual Field For Glaucoma），睇睇是否開始有青光眼。走得喇！」





除下口罩及護目鏡的年青女醫生，不少樣子非常美麗。

我是否開始有靑光眼？做完「視野檢查」後將有分解。

搭著輕快腳步離開，回想自己點解去到處處都有好嘢食，正似呢位醫生妹妹：肯講欣賞人的說話。

我凡品嚐到好廚藝及得到好服務，例必表揚、欣賞（當然打賞）及帶大量同路為食鬼來分享（令食肆生意不絕！）。這世界，如人人懂得你欣賞我，我欣賞你，必會產生巨大正能量，將一個城市不斷地向前推進！

人與人之間，若能互相欣賞，可以產生極大正能量。醫生與病人如是，廚師與客人，更加如是！