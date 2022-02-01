你Out佢都未Out！

最近，有位在商界非常成功的高層，被某集團重金禮聘出任傳媒CEO，特邀我食頓日本菜，問問廣播傳媒界真象。

開門見山：「碌Sir，當我決定轉行做廣播後，不少朋友潑冷水，猛話傳媒已死。報紙、電視及電台都冇得做，嘥氣。係咪真？」

「你死傳媒都未死！做得衰咪死囉，唔好姓賴！例如電影，你拍垃圾戲，當然死啦，抵死添。但你拍好戲，出色的電影，永遠有市場，永遠有觀眾。就咁簡單！」

電視、報紙、電台，變的，只是載體，而不是吸引受眾的精彩內容。

「咁，為乜報紙、電視、電台如今死死吓？」

「電台廣播，唔使驚謙虛，我可以自稱專家！香港電台業謝曬，真。點解謝？節目渣，唔好聽咪謝囉。市場永在，但聽眾並不會乜垃圾節目都照聽！Content is king，你不停製作低水準節目，電視及電台一樣，受眾離棄你，正常，絕非個市場消失咗！」

內容，是任何新舊媒體的靈魂。Content 永遠是King！

S仔外行人，但醒目，一點就明。

「例如電台，如今朝朝早有幾十萬架車（私家車、小巴、的士、營業車）在路上行走，個個司機及乘客都要取得各式資訊，點會唔聽電台？若節目精彩的話，收聽率必定爆升！八、九十年代電台高潮期，朝朝近三百萬人次聽電台，班聽眾（市場）並冇消失。唔聽，因節目水準全線走下坡，不符需求，並非電台本業死，只是內容唔吸引趕客。所以，切勿本末倒置話電台死！死，係個古老載體，即部收音機仔。事實，如今科技，乜都可以聽到電台，使乜架機仔？」

電台永不會Out，因每朝單單路上已經有百萬計市民要接收資訊。

S仔若有所思。

「電視也如是，700幾萬香港人，大部分每日仍睇『電視』，即用螢幕睇節目。佢哋唔再集中睇傳統電視台，純因節目hit唔中需要。其實，睇串流平台，睇YouTube，甚至睇手機，都係電視一種。大家爭奪觀眾，你的內容好，點會冇觀眾？電視，未死過，只不過收看的品種、習慣、喜好、載體及科技已變。此外，電視影響力仍獨一無二的勁。試想想，冇電視又或冇畫面，谷唔谷到如今爆上太空的Mirror出來？」

沒有電視台的催谷，那來大受歡迎的Mirror 及Error？

潮流在變，科技在變，口味在變。只要能迎合優質的收睇、收聽及閱讀的市場的需要，個餅只會越造越大！無論載體叫做收音機、電視、報紙、雜誌、手機或iPad。總之就係——你Out佢（需求及市場）都仍生勾勾，點會死？

科技改變，接收電視、電台及報章內容，可改用電話及iPad，不等於三大媒介會消失。