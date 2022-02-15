「肥仔T」由初創到升空

上周，幾乎唔敢睇手機。因彈出來的訊息，只要是飲食業老友的話，一律哀鳴：「碌Sir，要暫時停業喇，不知何時江湖再見！」

包括：陸羽茶室、喜萬年酒樓、順德公魚村……更慘，為限聚令前，個個星期去睇長者早場的荷里活商場百老匯戲院，也宣布執笠。

回應老友們，當然是安慰，也是由心而出：「以你的出品水平，疫情一過，食客必定蜂擁而來，業務勢必報復性反彈，再一飛沖天去！」

食品業競爭激烈，必須配合時節及市場需求。

過去兩年的疫情，對百業有幾大摧毁性，香港人個個心知。打擊最嚴重的，當然為旅遊相關業務，簡直全線「釘釘」。

疫情肆虐，旅遊業一潭死水，不知何時復甦，業者切切不可坐以待斃。

點搞？喊完都要維生！一於咬咬牙鬥快站起來轉型。

兩年前，小弟看到經濟插水，不少年青人陷困境。我忽發奇想，略盡綿力，想出一個「義務扶助初創者起飛計劃」。只要是有心有力有火的初創者，當試過佢哋出品合乎水平，就用在社交平台及專欄免費推介。

結果，半年已見成效。做曲奇的、做蘿蔔糕的、做盆菜的、做私房菜的、入口台灣優質水果、代理椅墊的……紛紛企穩，不少接單接到手軟，更開始大展拳腳。

其中一位，名「肥仔T」。本是日本旅遊達人，生活無憂，家庭幸福。豈料……一波新冠肺炎衝擊，從未想到的慘況出現——失業！

幸而，「肥仔T」天性豁達鬥心強，當同業人仍在怨天怨地借酒澆愁時，佢已利用自己另一專長再闖天地——食品製造。開創「久城廚房」品牌。首先推出陳年花雕浸鮑魚。朝朝到街市選購大連鮮鮑回工場擦洗，先浸雞湯再浸兩款花雕，面世即有擁躉。

當不少旅遊業者在埋怨、躺平時，「肥仔T」已速轉跑步，為生活奮鬥。

本業為旅遊達人，攝影水平相當高，旗下產品拍攝可以一腳踢。





另一秘密武器出場——家姐。家姐為潮州人，入廚30年，功力甚高，本只煮俾家人欣賞。「肥仔T」既企穩望擴充，逐游說家姐出山，秘密武器「慢煮醉牛脷」，入口爆油花，又掂。

最受歡迎的「家姐秘製牛脷」，入口爆油花。

由此，雖面對疫情，但基於不用租舖及靠街客，限聚令影響輕微，食品由工場直接出貨到客人家，生意很快即上軌道，半年前已可自設工場，繼續不停研發新產品。已經上架的有冰鎮醉翁龍蝦、古法羊腩煲、家姐百寶齋……

早前「轉跑道」，雜誌也有訪問報道。



短短年半，「肥仔T」已經研發出多款招牌出品上架。





最新又研發出三款不經油炸的合桃——秘製琥珀合桃、金沙琥珀合桃、火辣琥珀合桃。我試過，反應——停唔到口！

真高興「肥仔T」已全面起飛。大家可上佢「久城廚房」網頁睇產品介紹。亦可WhatsApp佢： 6166 6256 （聲明Luke sir粉絲可能有優惠…啩？）