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22/02/2022

天助自助陳師奶

#退休 #理財 #陳師奶靚牛Facebook #美國牛肉 #初創
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　上期提及，2020年中，因疫情泛濫，失業率飈升，小弟忽發奇想，創辦「義助初創者起飛計劃」，運用個人宣傳力量，推介有心有火有力的轉業經營者的出品，至今大部分逐漸上軌道，品牌建立後，已儲有足夠熟客維持營運。

 

　　今期介紹的，乃另一天助自助成功例子，開始業績驕人的前空姐——陳師奶。

 

　　陳師奶本名Grace，是一位優雅漂亮又有教養的空姐，本服務歷史悠久的美國名牌航空公司，2020年前，一條心計劃做到退休。豈料，全球病毒爆發，航空業首當其衝，導致一批又一批航空服務員「被失業」。

 

美麗空姐Grace 化身「陳師奶」，已經是個突出賣點。

 

　　陳師奶一如上期的旅遊達人「肥仔T」，當失業成為事實之後，為生活，當然要咬咬牙轉跑道捱下去。況且，家中仍有小女兒要帶顧。

 

　　做乜呢？佢自己及女兒皆為「牛痴」，正是無牛不歡。昔日飛美國時，經常歎到極高質素的美國和牛。但愛吃不等於是牛專家。

 


昔日天之驕子的機師及空姐，一個疫情，立即改變命運。自助者，天也會助！

 

　　幸而，在美國開餐廳的朋友，得知佢希望將優質牛引入香港。遂穿針引線，介紹可靠供應商。Grace非常認真地開始「和牛研究」，花上十萬計港元，將美國和牛的每一個部分買回來品嚐及認識其肉質結構，終有所成。發覺，原來牛最美味細嫩的部分，並非牛扒。香港人愛韓燒及火鍋，兩種食法，最佳是牛肩小排、牛頸脊、牛板腱及封門柳。

 


山明水秀，空氣清新，綠草如茵的牧場，才能飼養出頂級牛。

火鍋精品。

這條封門柳，牛痴入口必上癮

 

　　於是，鎖定專營Lone Mountain純種和牛，透過關係，找到美國新墨西哥州一個專飼養高質品種和牛，強調絕不用化學激素催生的牧場，定期飛機送到肉身佈滿大理石花紋的特級靚肉。貨一到，就開件放上磅上連重量及價錢在「陳師奶靚牛Facebook」公開。

 


滿佈大理石紋的美國和牛。

件件明碼實價，一上載FB 即搶清光。

 

　　親身品嚐，Grace的牛肉，的確令人着迷。只需幫襯一次，必定成為熟客。因為，太好味了。入口即爆油花，牛味濃而香，久久不散。而肉身軟綿綿，汁多而細滑。

 

靚的牛肉，恍如藝術品。

 

　　陳師奶的成功，見證只要認認真真用心去經營，客人必定深知，熟客就此慢慢積聚。

 

　　說來， Grace也算是好心有好報。因佢非常有愛心，長期在香港愛護動物協會任義工，協助處理及收養流浪貓隻。正正如此，結識不了具品味及教養的高質素同路人，當中大部分，已經成為「陳師奶靚牛肉」的high end顧客。

 

　　（陳師奶WhatsApp：9142 4304）

 

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