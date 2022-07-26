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26/07/2022

中招後，官又矇，民又矇

#退休 #理財 #衞生防護中心 #新冠肺炎 #熱線
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　上周本欄 ——終於中招了，哇哈哈……！

 

　　竟然，出乎意外的受歡迎，有點奇。

 

　　執筆此稿一刻，經已中招第八天，日日做快測，仍然未歸「零」，條下線仍似……隱隱若現，真係俾佢吹脹。

 

　　人又冇發燒，又冇喉嚨痛，又冇咳又冇痰，打晒三針，為乜仍要似監禁咁日日「自鎖」？

 

　　不過，中下招，作為傳媒人，有咗經驗，也可報道或分享。

 

家居隔離，可以很寂寞苦悶，也可以很悠閑充實，視乎性格與心態。

 

　　同是衞生防護中心，處理新冠疫情，有啲高效率，有啲則甩甩漏漏。

 

　　高效率是你一上報，隔離令即出。然後不停有人call你手機，包括直接到你家送化驗袋，要求即時檢測即時收回；送上大大包各式防護藥物及檢測工具；上門替你戴電子手環。

 

大量市民中招而不報，因誤會一定會被「捉」去綽號「糟糕灣」的隔離營。

 

　　以上三項，一日做晒。不過，唔知點解，全部職員搵你，皆冇來電顯示，有點「鬼鬼祟祟」。

 

　　小弟從不聽無顯示來電，因過去N年被無盡混吉友煩。包括：微信女、騙棍、借錢、地產經紀、投資顧問（若佢掂，使乜四圍Cold call？） ……

 

　　所以，凡冇來電顯示表露身份，一概唔聽。

 

　　不過，防護中心職員勝在有耐性，打完又打，我見同一號碼，好，聽啦。原來……終於，忍唔住窒對方兩句：「堂堂正正，為乜唔出來電顯示？」

 

　　終於，小弟略有貢獻，兩日後，中心職員全部開始「露真身」嘞。

 

　　好，講完衞生防護中心有效率一瓣後，弊嘞，原來，跟上的，全部冇效率，冇下文，冇人理。

 

　　即係點？即係從此你變成「叫天不應叫地不聞」。你打去總機想問嘢？一係冇人聽，一係唔通，一係話線路繁忙，等到你火爆都冇人聲接。

 

衞生防護中心最緊張是你中招第一天，之後，你想搵佢地就難，尤其熱綫，根本形同虛設。

 

　　其他相關的乜乜物物專線也如是，吹乒乓。

 

　　我想攞新冠口服藥，係呀，上網發覺登出過百個醫生名。不過，打完一個又一個，個個推。

 

 

提供口服藥物醫生名單有超過二百位，但反應之冷淡，出乎意料之外（個人經驗），未知原因。

　　

　　終遇上一個，肯俾藥，但要親身到。

　　

　　吓？又話唔准出街，點親身到呀？對方回：「你問問衞生防護中心點處理啦！」

 

　　問？問碌蔗咩，個電話根本形同虛設！打完10次，幾乎擲爛都唔通。

 

　　好，反正識N位資深醫生，問問先。

 

　　真係講都唔信，問過心臟科、外科、腸胃科、兒科、老人科……甚至牙科以至藥劑師，完全冇人知道應該點搞，邊處有藥攞，與及，若十日之後仍然「半陽不陰」點收科。

 

　　大佬，連權威醫科專家都唔識，小市民識乜？個個求助有無門，但日日幾千人中招，真係MM咁嘅聲。

 

　　大佬，呢個疫情，並非今天新嚟嘅，而係已經發生快三年嘞，點解仍可以咁符碌？

 

　　小弟冇乜大要求，只希望政府正正經經嚴嚴謹謹搞好條熱線，等六神無主徬徨無助的中招者，有個水泡攬住下，唔使驚浸瓜，冇病嚇到有病啫，得嗎？

 

 

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