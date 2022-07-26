中招後，官又矇，民又矇

上周本欄 ——終於中招了，哇哈哈……！

竟然，出乎意外的受歡迎，有點奇。

執筆此稿一刻，經已中招第八天，日日做快測，仍然未歸「零」，條下線仍似……隱隱若現，真係俾佢吹脹。

人又冇發燒，又冇喉嚨痛，又冇咳又冇痰，打晒三針，為乜仍要似監禁咁日日「自鎖」？

不過，中下招，作為傳媒人，有咗經驗，也可報道或分享。

家居隔離，可以很寂寞苦悶，也可以很悠閑充實，視乎性格與心態。

同是衞生防護中心，處理新冠疫情，有啲高效率，有啲則甩甩漏漏。

高效率是你一上報，隔離令即出。然後不停有人call你手機，包括直接到你家送化驗袋，要求即時檢測即時收回；送上大大包各式防護藥物及檢測工具；上門替你戴電子手環。

大量市民中招而不報，因誤會一定會被「捉」去綽號「糟糕灣」的隔離營。

以上三項，一日做晒。不過，唔知點解，全部職員搵你，皆冇來電顯示，有點「鬼鬼祟祟」。

小弟從不聽無顯示來電，因過去N年被無盡混吉友煩。包括：微信女、騙棍、借錢、地產經紀、投資顧問（若佢掂，使乜四圍Cold call？） ……

所以，凡冇來電顯示表露身份，一概唔聽。

不過，防護中心職員勝在有耐性，打完又打，我見同一號碼，好，聽啦。原來……終於，忍唔住窒對方兩句：「堂堂正正，為乜唔出來電顯示？」

終於，小弟略有貢獻，兩日後，中心職員全部開始「露真身」嘞。

好，講完衞生防護中心有效率一瓣後，弊嘞，原來，跟上的，全部冇效率，冇下文，冇人理。

即係點？即係從此你變成「叫天不應叫地不聞」。你打去總機想問嘢？一係冇人聽，一係唔通，一係話線路繁忙，等到你火爆都冇人聲接。

衞生防護中心最緊張是你中招第一天，之後，你想搵佢地就難，尤其熱綫，根本形同虛設。

其他相關的乜乜物物專線也如是，吹乒乓。

我想攞新冠口服藥，係呀，上網發覺登出過百個醫生名。不過，打完一個又一個，個個推。

提供口服藥物醫生名單有超過二百位，但反應之冷淡，出乎意料之外（個人經驗），未知原因。

終遇上一個，肯俾藥，但要親身到。

吓？又話唔准出街，點親身到呀？對方回：「你問問衞生防護中心點處理啦！」

問？問碌蔗咩，個電話根本形同虛設！打完10次，幾乎擲爛都唔通。

好，反正識N位資深醫生，問問先。

真係講都唔信，問過心臟科、外科、腸胃科、兒科、老人科……甚至牙科以至藥劑師，完全冇人知道應該點搞，邊處有藥攞，與及，若十日之後仍然「半陽不陰」點收科。

大佬，連權威醫科專家都唔識，小市民識乜？個個求助有無門，但日日幾千人中招，真係MM咁嘅聲。

大佬，呢個疫情，並非今天新嚟嘅，而係已經發生快三年嘞，點解仍可以咁符碌？

小弟冇乜大要求，只希望政府正正經經嚴嚴謹謹搞好條熱線，等六神無主徬徨無助的中招者，有個水泡攬住下，唔使驚浸瓜，冇病嚇到有病啫，得嗎？