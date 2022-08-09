QE大聲妹妹：除底褲！

去得公立醫院睇症，大家當然有心理準備，冇乜私隱及選擇權。例如，不能指定醫生護士甚至床位。對的，因要一視同仁。

而在候診室時，你也會被大大聲叫名。本來，若是普通病，冇大問題。但若遇上某啲隱疾，你唔想俾人知的呢？冇得傾，照大聲嗌。

每年覆診精神科，護士也是大大聲叫名，改用號碼唔得咩？

小弟每年六次到公立醫院覆診，慣晒。包括牙、眼、心臟幾科，無大問題。

但有一科，次次覆診，次次當大堂喇叭響起：「曾智華埋護士站！」時，全場起碼六成候診病人連家屬行注視禮，然後交頭接耳吱吱噚。

睇咗成20年，次次如是，我冇問題，但知不少略有知名度者頂唔順，寧願貴啲睇私家。

呢呢，上周又有「奇遇」！

夠時候心臟科覆診，喇叭傳出：「曾智華17號房！」後，推門見專科L醫生。

佢成個年青慈父款，對住小弟水蛇春咁長的抽血報告，逐樣品評：「肝腎功能功正常。其他指數冇問題。尿酸OK，冇糖尿病……咦，今次壞膽固醇明顯降咗喎……」佢有少少猶豫。

「醫生，我知點解！因為抽血前十日，小弟中咗新冠肺炎，被迫自困房中，日日清茶淡飯灼菜蒸蛋食蒸魚，冇晒大吃大喝，可能，日子有功，咪咁囉！」

中招隔離十天，冇啖好食，最大收穫，壞膽固醇急降

L醫生點頭微笑，因有咗答案，唔使懷疑是否驗血報告出錯。

「曾先生，你重有冇其他問題呢？」

「有呀，我過去一年坐骨神經痛，朝朝都有點辛苦，要早餐後運動完才回復正常！可否轉介骨科？」

「QE骨科條龍著名長㗎，你試吓排啦！不過，先上6樓照X光，睇睇有乜原因。」



上到骨科，嘩，果然，新症排三年，可能痛死都未捱到。不過，睇公家，就是如此！

絕大部分公院專科新症，皆要排三年以上，病人極無奈

再到X光櫃檯交出文件及身份證。年青女職員（並非護士），遞上一件紫色袍，大大聲：「換袍，除底褲，坐低等！」

等照X光，被大大聲指令：除底褲！完全漠視私隱，也無需要





佢把聲夠晒響亮，全部在等者，個個聽到。而佢，也是個個病人發施同一命令。

我心諗，使唔使咁大聲呀？俾個咪你嗌好唔好？

我就麻甩佬一個，面皮成呎厚啫。但見幾個年青斯文女病人俾佢一喝，真係面都紅晒，尷尷尬尬。

坐低，隔籬位太太同老公講：「點解要除底褲呢？ X光可以穿過件袍，同係棉質，點解穿唔過？」

人人著件紫色袍在等時，我但覺安排已有進步。因以前件袍，不少有血跡。最老鬼土，後打開用布條綁，不少肥佬肥嬸被迫打出個八月十五任睇㗎 ！

如今，一件過頭笠，起碼少少尊重私隱。