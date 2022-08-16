上回的一篇：QE大聲妹：除底褲！道出不少公立醫院病人心聲。也有醫生來訊，訴說點解要病人照X光時除底褲。乃因不少人的底褲質地不同，未必個個可以達致穿透效果。故此，只好行公家慣性規定：一視同仁，個個除！

不過，也有醫管局老員工笑話：「碌Sir，其實醫管局主席、總裁及院長，一如其他大官，高高在上，完全冇機會體驗病人及低下員工真正感受，所以好多政策咪離曬地囉！」

對的。小弟早早已經覺得，高官經常畀人揶揄「坐冷氣房定政策，堅離地」非常精準。

即如上任特首，唔識用八達通，未買過廁紙，已是街知巷聞的笑話。無法，因佢哋住在豪華宿舍，有工人廚師及全部物料供應。一出門就有司機，所有日常細碎野有私人助理及秘書妥善安排。

近兩年最多人MM聲為外地回港者，必須被折磨三至七個小時。略有管理經驗者，皆指出：絕冇必要，程序之多又煩又無聊，甚為多餘。

好嘞，點解會咁多怨言仍冇改善（直至最近）？乃因上屆決策官員，全部冇平民回港的經驗。佢哋一係不用/冇得出國，一係出入用特別通道（到北京述職），所以，從來不知自己定的入境政策，幾咁令人煩厭。結果是：趕客。將一切來客（商務及私務），全部趕走。人走，錢也走，令香港內傷。如今唯有慢慢醫，但真係「嘥藥費」。

回港檢疫煩到人都癲，長期趕客，乃因高官從來毋須體會平民的苦况，故制訂的政策極度離地。

上次講到照X光的紫袍，多年前並非過頭笠，而是後面綁繩。故此，肥胖病人男男女女，被迫打出個八月十五任睇。

資深員工Y姐又係嗰句：「你試吓醫管局主席、院長、總裁、特首或司局長打出屁股一次吖，可能翌日已改呀！」

只要醫管局主席及總裁「降入凡間」，體驗一下普通病人的折磨，一切必可以加快改善。

傾傾吓，Y姐透露，近年入職的員工，質素每況愈下（其實行行都有呢個現象，上一輩睇唔順下一輩，有啲有理，有啲冇！）。個別現象好搞笑。

「碌Sir，任何講紀律的部門或大機構，員工一律要著制服。制服點著，有曬明確標準，不得隨自己意願搞三搞四。你估好似我哋當年讀中學時，可以用膠紙黐起條裙短幾吋扮性感咩！」

佢形容，新一輩不少男護士，畀佢省到飛起。通常犯上兩個毛病：一、著鞋唔著或著船襪。總之睇起嚟就係冇著，扮潮，完全唔合規格；二、將褲頭略略拉低，變咗彎腰或踎低做野時，就露出底褲邊。

Sockless 穿法是潮流，但絕不容於講紀律機構的制服中，因會變冇規冇矩。

「個個以為自己係男模特兒或型佬C朗。點可以露底褲邊㗎？我知，你條係名牌CK嘛，要曬嘛。當然，若你著大地、鵝仔牌或雞仔嘜就唔會咁啦。呢類懶型之輩，唔省唔得。否則，一個係咁、兩個係咁，重得了！」

穿制服時露出底褲邊曬名牌，更是大忌兼浮誇，你是C朗或碧咸乎？

不過，講開又講，小弟試過入公院急症室，見到位女醫生10隻指甲不同顏色。點解佢又得呢？