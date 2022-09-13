「四大天王」的誕生與蒸發

上周講到《快樂傳媒老是佛慈善晚會》，13個老是佛大爆特爆，部分，當然不能出街。

其他呢，也有秘密可爆的，尤其關乎我自己，第一身資料，百分百真確！

1988年，小弟出任香港電台二台副台長，負責搞暑期大攻勢，絕對唔衰得！

點解？因當時張文新升正做台長，上場不久，大地震！電台猛人俞琤重返商台，一坐低就想用銀彈政策將港台「連根拔」，尤其二台，早中午三線人物全撬！即係我、梁繼璋及鄭丹瑞等三個小神仙。結果，小弟及梁繼璋拒絕，因屬公務員也，邊會為短暫金錢而放棄終生安全及使命感？

阿旦不同，藝員合約，重金出手，即與林珊珊過檔。

新哥與小弟，真的有點興奮，因大家年青，充滿幹勁，有仗打，對手又係俞琤，當然瞓身。

首先要填補青春偶像位。鎖定捧黃凱芹、周慧敏及余劍明。當時二台強勢，又食正「電台時代」，一捧就起！

然後，為造勢，再搞大型活動。以往，暑假有N個青少年活動要搞。我心生一計——全部打包用一個牌頭出擊。

就此「太陽計劃」誕生。有「計劃」，當然要巨星。新哥認為，要谷氣勢，最好班到國際巨星！

《太陽計劃》將暑假活動統一包裝，散發無窮青春活力。

一查，原來紅透半邊天的史泰龍將來港做《第一滴血III》宣傳。於是，膽粗粗寫咗封陳情信，經電影公司俾佢，望給予半小時，鼓勵香港青少年善用暑假，對社會作貢獻。

有個意義做「招牌」，果然一擊即中。未夠，為吸引國際傳媒採訪，大會班咗把鋒利中式大刀俾龍哥舞。結果，舞出國際娛樂版頭條！香港電台「冊封」佢為——超級太陽使者。

紅透全球的史泰龍率先出任第一屆「超級太陽使者」，之後的巨星，全部不請自來矣。

開咗個勁頭，以後不愁冇巨星孭太陽計劃招牌矣。結果，翌年是另一國際巨星尊龍，活動再上全球娛樂版。

1989年，另一巨星尊龍，一聽前任「使者」是史泰龍，立即點頭。

去到第三年，決定益自己人。張文新度出個名：「阿碌，一於用『四大天王』出擊。如今走勢，最勁為張學友、劉德華及黎明！再揾多個，肯定勁爆！」

第三屆《太陽計劃》，令「四大天王」出世，雄霸樂壇多年。

揾邊個？左揀右揀，揀咗當時在台灣急速冒起，但香港未成氣候，跳舞正到會飛的郭富城。

你香港電台想去馬「四大天王」啫，但四個之有三個，根本唔想走埋一齊，更何況要幫你捧第四個？

於是，展開大輪電台與唱片公司「講數」過程（內容不宜公開），講到牙血都標，「四大天王」才終於誕生。果如新哥所料，紅到沖天飛。TVB及商台本不想跟港台尾玩，也不得不跟。就此，幾年內，四人雄霸樂壇！

不過，始終四人實在是貌不合神早離，絕沒餐餐同場的興趣。慢慢，有人開始拒絕再做「四大天王」。勉強無幸福，最後，當然以散檔當作結局了。

之後的《太陽計劃》再請明星，真係「易過借火」矣。

做傳媒的成功感，絕非來自金錢！