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27/09/2022

幾乎因做騷坐監

#退休 #理財 #Mirror演唱會 #意外
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　Mirror演唱會出事，至今仍未查出一個結果，到底誰要負責，可有刑事成份，最終政府必定要有個交代，因太嚴重了。

 

Mirror 演唱會災難，是意外？是人為疏忽？仍未水落石山。

 

　　其實，做大騷，無論中外，間中都會有意外發生，由倒塌觀眾席到舞台火燭，更多是歌手樂手舞蹈員踩黑洞跌落台下。

 


演唱會意外，並不罕見，因不少製作人追求效果為首，安全為次。

林子祥也曾因踩入黑洞而重傷。

 

　　有的，是無法預見的。但大部分，肯定在過程中出現人為疏忽，結果闖禍。

 

　　小弟也曾試過一次，幾乎要洗屁股的遭遇，事後才懂得標冷汗。

 

　　話說上世紀80年代尾90年代頭，香港電台第二台與商業二台鬥過翻天覆地。除鬥節目外，更要製造龐大聲勢，於是，各自製作震撼性宣傳活動。香港電台最勁揪為鄧靄霖琳監製的《全港花車大巡遊》，召喚所有樂壇巨星，組合二台DJ，各坐名貴古典開蓬車上，封了不少港九道路做巡遊（其時的創作自由度，闊到難以想像），所經之處，萬人歡呼，絕對空前絕後（如今搞，必定被交通部制止及普羅市民投訴）。

 

八十年代電台業鬥到飛起，次次活動安排巨星傾巢出陣。

 

　　另外，我負責的，也有幾場大騷，當中兩場最為轟動。一為在未改建的政府大球場製作《勁Band沖天飛》。用直升機將剛剛高山症康復的許冠傑直飛大球場草地開騷 （今天？批你就奇！ ）。以當年計，再加煙火效果，非常震撼。

 

許冠傑高山症後復山，直升機空降政府大球場壓軸演出《勁Band 衝天飛》。

 

　　另一場為在沙田馬場搞的《慈善Top Pop 馬拉松》，由成龍、譚詠麟、張國榮及林子祥孭飛，跑勻海陸空，再在馬場匯合開騷。

 

就是這個《慈善Top Pop 馬拉松》演唱會令我險惹官非。

 

　　身為監製，每一個環節我都費盡心思「搞嘢」。其中一首歌，講秋天的，就度出要求道具手足爬上沙田看台頂，當歌聲響起時，將枯葉慢慢飄下，造成一個滿天落葉的秋意感覺。

 

　　小弟的角色，是指示助導安排。而助導就落單給道具部，就咁簡單。

 

　　豈料，出事！在唱到中途時，對講機傳來場務經理氣急敗壞報告：「監製，大鑊！有觀眾額頭中招出血，已經call咗白車急送威院，應該唔影響個騷繼續，你指揮住先，我哋派兄弟跟車，沿途報告情況！」

 

　　究竟發生乜事？唉……原來，道具部工友接到要求枯葉的訂單，立即到郊外執。不是一塊一塊的執，而是用工具去鏟！

 

　　因要幾十袋，故冇可能逐塊執。不過，一用鏟就弊，連葉中的沙石，也混入其中！

 

　　本來，做效果的工友，醒目點，一堆堆散，也不會連散埋沙石直落的。偏偏就有一個粗心大意，掉下的樹葉中的一顆小石。

 

　　試想想，小石由百米高空墮下，擊中人會點？輕則受傷，重則攞命！

 

　　完騷，即闖急症室探傷者。上天保祐，只是額角皮外傷，縫咗三針冇事。粉絲亦冇投訴，決不追究。否則，我這負責人，洗定屁股入赤柱矣。

 

 

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