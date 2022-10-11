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11/10/2022

人生七十古來稀？再起飛？

#退休 #理財 #當你老了 #人生七十古來稀 #70歲是衰老的十字路口 #心境
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　互聯網及手機的發明，真係好正，因可以將全世界聯繫一起。尤其老友，更有真真正正兒時講而沒有實感的——天涯若毗鄰。

 

　　不過，有正就有負。手機的出現，也帶來洶湧垃圾資訊。社交平台留言，充斥無數Haters，散播負能量情緒。此外，就是老友們不時傳來我不想讀的訊息，包括歌曲。

 

　　人，當然會老化，絕對正常。但係使乜日日夜夜提醒自己已經老去呀？更弊，重要周圍拉人猛講：「喂喂，你都老咗好多呀！」

 

安心接受自然老化，人人必經。

 

　　近幾年最煩，為由香港到美國，再由加拿大澳洲的同齡朋友，不停傳來一首聽一次就夠皮的歌……《當你老了》。

 

《當你老了》這類歌，長嗟短嘆，增加暮氣，少聽為妙。

 

　　老，個個都感受到，使乜分分秒秒唱住呀，聽到個人都沉埋。

 

　　其實，如今70歲者，若果保養得好，心境從容的，邊有老花感覺㗎 ！只有無聊友才會日日夜夜自己同自己講——我老喇！何其戇居！

 

　　中學時，讀過詩聖杜甫的《曲江二首》，內裏正正有一句「人生七十古來稀」。以當時社會論，多數人只得四五十歲，長命者，六十歲左右就瓜得。所以，活到70歲，相當稀有。杜甫寫這首詩時，是46歲，成日覺得自己「懷才不遇」，兼且，胡亂花錢又酗酒，搞到周身債，經常情緒低落（唔開心的人特別多愁緒，創作力也特強！），借酒消愁。一如李白，大量出色作品，皆在酒後寫出。不過，頹廢生活，令佢玩到58歲就拜拜了，冇機會體會人生七十。

 


杜甫的「人生七十古來稀」已經Out晒。

 

　　講返小弟，一轉眼，也快70歲了，真神奇。因七歲時，經常想快點17歲（即將成年，乜都做得！）。到17歲時，覺得70歲簡直遠至太空，都唔知幾時會到。點知，吓吓？原來「殊」一聲已到，快變「70老翁」，感覺有點怪怪的。

 

　　事實，自己現在過著的生活，與27、37、47、57……冇乜分別。做同樣的工作，見同樣一班的老友，嗜好也如一——美食、美酒、賽馬、電影、音樂、寫作……。

 


永遠保持一份童真及好奇心。

下棋、打麻將及刨馬仔，皆可保持腦部靈活。

 

　　對，身體的器官，明顯不如前，不過，完全沒有就快「收工」感覺，運轉如常。這種狀況與心態，仍會有多久呢？有趣。

 

　　介紹大家睇今年日本最暢銷的書，大作家和田秀樹的《70歲是衰老的十字路口》。

 


日本今年最暢銷書《70歲是衰老的十字路口》，一讀就知原因。

 

　　書中最重要訊息，為指出70歲是人生百年的分水嶺。大家要要維持身體機能，尤其腦部運作。必須讓腦部的前頭葉活性化，方法包括：一、多參加群體活動，切勿隱居；二、多吃肉類，內有能增加幸福感的serotonin物質；三、養成日光浴習慣，陽光可以令人快樂；四、生活要多點變化，多點姿彩；五、多吸收知識，也多發表意見；六、多吃美食，不必刻意減肥，因美食令人快樂；七、多做增加平衡力運動，防止跌倒。

 


多參加快樂社交活動，令生活多姿多彩。

陽光增加正能量，多啲接觸！

長者不能跌，併發症多。平時要勤做平衡運動。

 

　　做足以上七項，將會很快樂地邁向80大關！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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