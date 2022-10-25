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關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

25/10/2022

幽默大作家

#退休 #理財 #陳南祿 #馬不停蹄
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　高手在民間！我講乜高手？正是棟篤笑高手！小弟拍心口講，若佢肯公開演出，大家必會認同，功力不下於城中幾位「揾食」的棟篤笑高手！

 

　　此君是誰？正是剛剛卸任的前馬會主席陳南祿（Philip）！平時身份關係，除著到嚴肅行政人員款外，任何涉及公司場合，更不能亂搞笑，要代表機構形象也。實則，Philip乃百分百幽默大師。

 

陳南祿周身刀——彈得、寫得、管得（大機構）…，但冇人知佢「楝得」（講楝篤笑）。

 

　　我點知？因上周在新書《馬不停蹄》發布晚餐中，佢要上台講30分鐘棟篤笑。

 

新書發布晚餐夜，好玩至極，我一於大鞭「殺」落前局長聶德權身上，當佢係馬！

Philip 玩得，客人個個也玩得，扮睇禁書，冇面見人。

參加者不單刻意打扮，更帶同馬鞭出席。

 

　　老友，你可知普通人，度一隻笑話都搲爆頭，而佢，要講足半小時，可以想像難度幾高？

 

　　不過，攔不到老陳。看似氣定神閒臨時爆肚（冇一個棟篤笑專家會如此！），實質度咗三日三夜，效果就是——笑到大家反肚！

 

　　笑話重複，一定冇現場效果。但仍可引幾段大家聽聽，都幾過癮：

 

陳南祿講楝篤笑，木口木面，但觀眾笑到碌地。

 

　　一、唔該幫幫手，為免我本新書掉晒去堆填區，陰公又唔環保，大家請一齊做勢，明日開始，不停喬裝各種外型，走遍全港書局。凡發現冇入《馬不停蹄》的，就大大聲話同老闆：「喂，有冇搞錯，咁爆都冇得賣？快快替我預留十本！ （現場100人，若個個做幾次，必有雷霆之勢！ ）

 

　　二、請各位做好心，明日開始，搭任何公共交通工具都攞住我本書，高高舉起嚟睇！拜託。

 

　　三、我出過成十本書， 但絕對唔敢去書展。點解？因怕與其他受歡迎作家同場，佢哋有條龍索簽名，我就拍烏蠅，咁咪揾窿捐？再者，更大恐懼，為見到「兩蚊任攞」區見到自己本書！

 

　　四、我也不敢上圖書館。因明知必定會多手攞自己作品揭，矛盾死！若冇人借過，真係撼頭埋牆。但若好多印仔顯示受歡迎，也會滿不是味兒。因代表班友唔肯買我嘅書！

 

《馬不停蹄》一出版，立即打上暢銷書榜，可能人人憧憬有馬圈猛料爆。

 

　　以上，當然全部搞笑。實則，佢本書一出已上咗「暢銷書榜」極高位，兼且，凡有簽書會都排大隊。最誇張一次，有城中名人要排足兩小時！

 

　　《馬不停蹄》厚達360頁，Philip本應將馬會生涯盡訴的。不過，佢坦白承認，寫此書時，作為馬會主席，有以下紅線，必須堅守：

 

　　一、涉及馬會高層、董事及騎練的私隱。

 

　　二、有關保安事務。例如涉及圈內人與外圍。

 

　　三、澄清或證實傳聞（馬圈之內多的是，日日滿天飛）。

 

　　四、馬會歷史上不光彩的事件（造馬及拘捕騎練）。

 

　　五、嚴重令人神傷的意外（多是關於騎師傷亡）。

 

　　六、任何涉及政治議題的。

 

　　七、直接批評任何重要人物或機構。

 

　　當然有更多更多。但卻絕不影響這書的內容吸引性及豐富的回憶與揭露（鮮為人知的趣人趣事）。

 

當晩彩蛋，介紹etnet 大hit性節目《男男女女、嘉點情趣》。

Philip 魅力驚人，某大集團女CEO一見佢，即變小粉絲。

 

　　此書所有收益，全捐「世界自然基金」（WWF.HK）

 

　　大家一齊做善事，支持幽默大師陳南祿！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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