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01/11/2022

睇咸片與黑燈舞會

#退休 #理財 #線條下的香港 #色情片 #黑燈舞會
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　上周，《經濟通》搞咗個「吾講吾知」晚會，全場爆滿。因請到丁新豹教授，就隆重之作《線條下的香港》，講香港故事。另外，又有此畫作靈魂沈平老師現身親筆簽名。

 

　　豈料，人算不如天算，兩位70過外的長者，同時病倒了，無法出席。

 

晚宴為鄰舍輔導會籌款。

 

　　點搞？幸好經濟日報集團執行董事總經理史秀美人脈縱橫，極短時間請得香港文化發展觀察家呂大樂教授頂住。

 

　　當晚，全場皆以為呂教授會嚴嚴肅肅講解舊香港風貌，包括中環、灣仔及維港等等的褪變。點知原來唔係。呂教授竟大講香港昔日的色情片（即咸戲）文化，又講中學時開黑燈舞會。

 

我與呂大樂教授，講到眉飛色舞。

 

　　呢呢，咁就聽到小弟津津有味嘞。因開正我中學是最享受的兩種活動（大部分男生皆如此？）。讀書，我就年年考接近包尾，餐餐派成績表都可能被先父藤鱔炆豬肉，打到飛起。

 

　　六七十年代香港，根本無電影分級制。著校服也可大模廝樣入戲院睇咸片（又稱色情片或風月片）。呂教授對這種文化，原來極有研究，一口氣講出當年這片種的「知名人士」，包括男的蘭度布山卡（Lando Buzzanca） 及女的名愛雲芬芝（Edwige Fenech）。蘭度專攻玩笑性喜劇。女的，則全賣性感，互相輝映，有大量捧場客。

 

七十年代的成人刊物品味，非常「奇特」。

《輪上春》及《夜夜念奴嬌》，乃早年最賣座的咸片。

愛雲芬芝為當年最炙手可熱的色情片女星。

香港方面，則以狄娜最前衞，最敢於「犧牲」。

 

　　今日小弟自揭百厭史！當年讀男校，有個「咸片團」，成班友一放學，就咁著住校服衝入戲院，睇完一套又一套。之後，交換心得及做「影評」。「影評」，並非甚麼藝術或製作等級，而係只以一樣作評價——有冇嘢睇先？

 

　　「有冇嘢睇」，意即有幾多暴露鏡頭，尺度去到邊。所以，「有嘢睇」即抵睇，「冇嘢睇」即嘥氣。

 

　　當年，每個男校學生，都經歷差不多同樣成長過程，故上周呂教授一帶起話題，個個在座阿叔阿伯（60到80歲），無不面露興奮表情。只不過，又唔敢舉手加入講，因十之八九有老虎乸坐身旁也。

 

　　呂教授另外也提到「黑燈舞會文化」。意即六七十年代，凡年青人，皆喜開Party。揾個地方，若果下午就貼報紙遮黑。晚上呢，就熄燈， 10幾歲男男女女立時有機會擁抱異性，大跳其貼身慢舞，合眼緣的，則來個熊抱，難捨難離。

 

六、七十年代年青人相對保守，唯一能夠熱情奔放及擁抱異性，就只有在黑燈舞會，怎不趨之若鶩？

 

　　當時青少年交往，仍非常保守，平時手仔都唔掂得，惟獨參加「黑燈舞會」，就可大解放。個種快樂感受，今天的「長者」，講起都眉飛色舞。

 


未熄燈時，大家保保守守尷尷尬尬。

舞會一切從廉，只用紅A膠杯。

 

　　慢舞之後，測試成功與否，正是看看可能取得心儀舞伴的電話，以便日後續緣。

 

　　真想不到，一個本來嚴嚴肅肅講《線條下的香港》晚會，竟將全場帶入夢幻的隧道，重温大家生命中最快樂的一頁！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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