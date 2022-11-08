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08/11/2022

人生三個階段、三種關係

#退休 #理財 #亞里士多德 #關係 #基督為本基金 #懺悔
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　好朋友盧炳松，退休後自資成立慈善團體「基督為本基金」，目的為臨終者如願，可以安心無憾離開世界。

 

前公關專家盧炳松成立的「基督為本基金」，專為臨終者圓願。

 

　　人，尤其是男人，壯年時，成功的話，多會意氣風發，頗有「大地在我腳下」架勢。囂張的，更會目空一切，日日擺出捨我其誰姿態。對同事（下屬），對朋友以至對親人，皆多陷於無情。結果，雖然有權有勢財源滾滾，但結果是眾叛親離。

 

　　好了，終於一日，行到人生最後一段，躺在護老院病床上，動彈不得，這時才會後悔。後悔乜？後悔一生從沒真正種情，包括友情及親情。

 

無論你曾經如何叱咤，若人際關係一團糟，最終將孤獨抱撼而去。

 

　　此時，人性重現，多會感到後悔，望死前向辜負過的人，尤其親人，誠心道歉，希望無憾上路。

 

　　問題在，怎麼開口？這時，「基督為本基金」的義工就發揮作用，走訪臨終者的前妻及曾被離棄的子女，作出游說，望給予前夫及父親一個懺悔機會。人之將死，也有悔意，絕大部分個案，義工皆能完成任務，解開當事人心中最大的結。

 

　　今日講這話題，因偶爾讀到大哲學家亞里士多德（Aristotle）一個理論——人的一生，有三種關係：一、功能性的（Functional）；二、歡樂性的（Partying）；三、持久性的（Enduring）。

 

大思想家亞里士多德點出人生的三種關係。

 

　　簡單解釋，功能性的關係，是為功利而需要的（商業或工作）。例如參加乜乜物物商會。又或業務上的應酬對等等。這種關係，一失功能性，就會大家疏離，可能從此成陌路。

 

功能性關係純建築在功利上。

 

　　玩樂的，則是大家一齊開開心心，共同尋找快樂，找來同聲同氣者作伴。雖然感情未必深刻，但倒感覺良好，也互相需要。只要沒大衝突，通常可以維持一段長時期，甚至深化。

 

歡樂性關係若處理得好，一定可以深化。

 

　　至於持久性的，則未必有上述兩種關係的特徵。對象多是識於微時，有緣份的知己。又或是親人，包括太太，子女及兄弟。通常，越貧困的家庭，越有持久關係。反之，大富大貴的，多數因財失義，尤其出現爭產時，不但抹去持久關係，更可能反目成仇。

 

持久性關係令人窩心及有安全感。

 

　　以上三種關係，正常人，必定全部經歷過，或仍在擁有。那麼，你會怎樣處理呢？

 

　　其實，你怎樣處理，正正直接影響你的人生幸福。

 

　　我的方法，並不將三種關係隔離，反之，是希望盡量由功能變快樂再變持久。

 

　　人，全部是感性及社交動物，到最後，必定需要關係，需要陪伴。兼且，人人都有直覺感應。

 

　　故此，你想得到甚麼樣的關係，就做個甚麼樣的人好了。人以群分，物以類聚。若你身邊只有「功能性朋友」而冇「持久性朋友」，一定是你的錯，越早反省，越快翻身！

 

　　切忌到臨終時，需要「基督為本基金」替你服務！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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