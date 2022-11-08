人生三個階段、三種關係

好朋友盧炳松，退休後自資成立慈善團體「基督為本基金」，目的為臨終者如願，可以安心無憾離開世界。

前公關專家盧炳松成立的「基督為本基金」，專為臨終者圓願。

人，尤其是男人，壯年時，成功的話，多會意氣風發，頗有「大地在我腳下」架勢。囂張的，更會目空一切，日日擺出捨我其誰姿態。對同事（下屬），對朋友以至對親人，皆多陷於無情。結果，雖然有權有勢財源滾滾，但結果是眾叛親離。

好了，終於一日，行到人生最後一段，躺在護老院病床上，動彈不得，這時才會後悔。後悔乜？後悔一生從沒真正種情，包括友情及親情。

無論你曾經如何叱咤，若人際關係一團糟，最終將孤獨抱撼而去。

此時，人性重現，多會感到後悔，望死前向辜負過的人，尤其親人，誠心道歉，希望無憾上路。

問題在，怎麼開口？這時，「基督為本基金」的義工就發揮作用，走訪臨終者的前妻及曾被離棄的子女，作出游說，望給予前夫及父親一個懺悔機會。人之將死，也有悔意，絕大部分個案，義工皆能完成任務，解開當事人心中最大的結。

今日講這話題，因偶爾讀到大哲學家亞里士多德（Aristotle）一個理論——人的一生，有三種關係：一、功能性的（Functional）；二、歡樂性的（Partying）；三、持久性的（Enduring）。

大思想家亞里士多德點出人生的三種關係。

簡單解釋，功能性的關係，是為功利而需要的（商業或工作）。例如參加乜乜物物商會。又或業務上的應酬對等等。這種關係，一失功能性，就會大家疏離，可能從此成陌路。

功能性關係純建築在功利上。

玩樂的，則是大家一齊開開心心，共同尋找快樂，找來同聲同氣者作伴。雖然感情未必深刻，但倒感覺良好，也互相需要。只要沒大衝突，通常可以維持一段長時期，甚至深化。

歡樂性關係若處理得好，一定可以深化。

至於持久性的，則未必有上述兩種關係的特徵。對象多是識於微時，有緣份的知己。又或是親人，包括太太，子女及兄弟。通常，越貧困的家庭，越有持久關係。反之，大富大貴的，多數因財失義，尤其出現爭產時，不但抹去持久關係，更可能反目成仇。

持久性關係令人窩心及有安全感。

以上三種關係，正常人，必定全部經歷過，或仍在擁有。那麼，你會怎樣處理呢？

其實，你怎樣處理，正正直接影響你的人生幸福。

我的方法，並不將三種關係隔離，反之，是希望盡量由功能變快樂再變持久。

人，全部是感性及社交動物，到最後，必定需要關係，需要陪伴。兼且，人人都有直覺感應。

故此，你想得到甚麼樣的關係，就做個甚麼樣的人好了。人以群分，物以類聚。若你身邊只有「功能性朋友」而冇「持久性朋友」，一定是你的錯，越早反省，越快翻身！

切忌到臨終時，需要「基督為本基金」替你服務！