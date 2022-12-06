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06/12/2022

鄭欣宜：香港精神

#退休 #理財 #鄭欣宜 #香港精神
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

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Photo: 圖片由作者提供

　　今年，鄭欣宜大豐收，在各媒介的歌曲頒獎禮中領風騷。事實，欣宜在今天的香港，受盡老中青三代的喜愛，歡迎。不少人問：「點解佢到30幾歲才突然如此？」

 

　　一切得來不易。今天的欣宜，恍似化身成為了「香港精神」代言人。由一個不幸的出身，到慢慢一步一腳印獨自成長，受盡風風雨雨嘲笑揶揄，失敗爬起再失敗，每次皆咬咬牙面對世界，無怨無悔。過程中，不斷自我增值。一切一切，香港人看在眼裏，怎不受感動？更難得，這代的年青人，也被這股「欣宜精神」感動，視之為「奮鬥自立」的典範。

 

　　沒有成功是天掉下來的。鄭欣宜最大的不幸，為出世第八個月已變單親。爸爸鄭少秋另結新款，受盡唾罵。媽媽沈殿霞忍著眼淚，獨自照顧。

 

出世第八個月已父母離異，這一幕，至為難得。

 

　　欣宜一出生已失去家庭温暖，幸而有演藝天分外，更有過人鬥志及極高EQ。

 

　　求學時獨留加拿大，不單冇學壞或自暴自棄，反之，培養出獨立精神，對人處事，比同年紀者更成熟得體。

 

　　2008年，沈殿霞離世。任何資深電視觀眾，必記得「欣宜救父」一幕。

 

　　電視直播追思會中，在數百萬觀眾面前，視「肥姐」為妹妹的鄧光榮，突然發難，上台狂罵鄭少秋寡情薄倖，令全港市民愕然。

 

　　鄭少秋被當眾侮辱，沒有動怒，只緩緩摘下頭頂的假髮，以半禿頭的真樣子示人，誠懇為人生中的羞愧錯事，向全場道歉。

 

　　其實，家家有本難念的經，成熟的人，當然知道萬事有因有果，絕不會胡亂跳出來罵人。

 

　　正當全場氣氛陷於僵硬之際。當時只20歲的鄭欣宜，以非常成熟優雅的態度及語調，「爆肚」講了一番得體的說話，為父親解困之餘，亦令現場氣氛得以紓緩，可以繼續原來的安排。

 

沈殿霞追思會中，鄧光榮兇悍、鄭少秋沉著、鄭欣宜得體，令人難忘。

 

　　全部過程，香港人看在眼裏，無不對欣宜的素質，刮目相看。

 

得到父愛，即使是片刻，也極珍貴。

 

　　肥姐離世後，並沒有甚麼傳媒或唱片公司給予欣宜演藝生涯大力扶持。不過，一首又一首悅耳歌曲，慢慢凝聚了觀眾及聽眾緣。

 

　　最大突破，為2015年，欣宜突然開竅，將「肥」的心魔豁出去，回復自我，灌錄了《你瘦夠了嗎》？決定放棄減肥，人生重新出發。

 

左邊的欣宜，接了減肥廣告，瘦了，但不快樂，因沒有了真我。直至回復真實的自己，立即奔放而充滿魅力。

 

　　這下決定，恍似釋放了火山能量，獲得聽眾極大迴響，直接令翌年推出的《女神》大爆特爆，因歌曲的精神，乃宣揚及鼓勵所有年青人接受自己，做回真正的我。

 

圓潤的欣宜，很可愛也很有型。

 

　　《女神》點擊率非常驚人，已向1000萬次進發。

 

　　過去幾年，香港「遭逢不幸」。在人人情緒低落時，每當鄭欣宜出現，其正向人生態度，就會帶來一股正能量，怎不令老中青錫晒？

 

　　香港與鄭欣宜一樣，並沒有與生俱來的幸福。但大家不應也不能放棄。咬咬牙，自己雙手創造前途可也。

 

 

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