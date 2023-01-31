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快樂退休
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31/01/2023

生無可戀？咪住！

#退休 #理財 #心理情緒 #空虛 #隱閉中年
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　本欄叫《快樂退休》，故此，一切出發點，皆希望所有退休者快快樂樂，渡過人生下半場。

 

　　不過，快樂不會由天而降，大部分仍要自己主動雙手創，然後，再希望上天賜予一個有利的客觀形勢。

 

 快樂，永遠只掌握自己手中，由自己創造。

 

　　過去幾年，遊走各個不同團體，向退休者分享快樂之道。發覺，女聽眾多數頗甚至很快樂。但男的呢，剛剛相反，頗甚至很不快樂。

 

　　這個，與雄性動物的因子有關。男人（大部份）天生愛威、愛叻、愛被傾慕、愛有權。不過，又是，一切不會從天而降。 權力與責任及職位掛勾，退休者，沒有了責任，沒有了職位，自然沒有了權力。

 

　　當一個男人慣了有權，突然失去，那種空虛及無力感，相當嚇人。尤其坐開高位，數十年來皆 前呼後擁的退休高官，必有極深體會。

 

 居高位的退休男，必須盡快重建自己的舞台，切忌自困情緒深淵。

 

　　若果你也是一位「被退休」（我也算是，因一夠鐘，明明你是最受歡迎主持也不續約，當然有「特別考慮」！），沒有子女或已移民，伴侶已離世……的不幸「老男人」，建議你快快去看《隱閉中年》，離開戲院後，必定有所啟發。

 

 不快樂的退休男，快看此電影，必有啟發。

 

　　因為，退休男人，不少覺得「生無可戀」。而戲中湯漢斯（Tom Hanks）扮演的Otto，正正是有盡一切「被退休老男人」的憤世心態。覺得人到晚年，再沒存在意義，更弊，心愛的妻子也因癌病離世，故決定結束生命。

 

　　豈料，命，真的不該絕，四次自殺：吊頸、跳鐵路軌、自困車廂吸二氧化碳及吞鎗，全部不成功，擺明天意。

 

　　而同時，身邊又突然出現一個又一個的「天使」，包括新搬來充滿熱誠、樂觀、活力及陽光感的四口子家庭。媽媽是墨西哥移民，名Marisol，不斷有意無意為Otto製造大量生活情趣。

 

 多次自殺失敗的隱閉中年，遇上樂觀熱情的Marisol，立時對人生有新體會。

 

　　另外，一位年青可愛的變性者Malcolm，也令Otto知道世界有不少人需要佢幫忙。

 

　　退休者，最落寞頹喪是每天起床後，冇人期待你出現，亦冇人需要你（縱使你有億萬財富）。

 

 生命中，一定會有人/野需要你，那怕是隻寵物。

 

　　相反，最有意義及快樂，是天天有大量人期待你出現，也需要你的幫忙，令你覺得自己非常有存在價值，自然會出現一股積極的動力。

 

 生命中，總會有人需要你，並每日期待你的出現。這就是你活著的意義。

 

　　過去幾年的退休講座，大部分男性，正正是搞不通自己存在，再有何意義。

 

　　其實，世界上比你不幸及需要你幫忙的人，多不勝數，你總有某方面的能力，可扶不幸者一把。問題在，你會否主動尋找機會去伸出援手？

 

　　當手伸出後，自會感受到幫助不幸者的滿足感。這種感覺，絕非退休前的權與勢可以帶來。

 

　　一旦尋找到活下去的人生意義，甚麼「生無可戀」念頭，必定會從腦海中煙消雲散！

　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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