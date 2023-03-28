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28/03/2023

娶老婆娶上癮

#退休 #理財 #結婚 #離婚 #梅鐸
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　完全無法明白，點解會有人娶老婆娶到上曬癮。事實，小弟的經驗，老婆，真係一個已經夠晒數，大佬，未煩過咩。

 

老婆大人，一個真係夠晒數！點解？不能坦白的呀⋯⋯

 

　　人人經驗相若。初戀時，甜蜜到暈，情侶日夜想相見，最好廿四小時黐住唔甩，一對孖公仔咁就最理想。

 

初戀從來最甜密，不過發展下去⋯⋯

 

　　墮入愛河後，當然視對方為一生一世伴侶，好自然先同居，再計劃結婚，開展「新生」！

 

　　呢呢，咁就不少人中正——婚姻乃戀愛墳墓的毒咒。因為，拍拖，乃兩個人的事，單純而快樂。不過，一旦決定結婚，就即變成兩個家庭的事，再而是法定關係的事，兩個當事人的一切，會在法例捆綁下，連成一體。

 

　　再陸續出現，是現實生活的一切快樂與煩惱。包括找地方住、決定會否生BB、家務的處理、愛情淡出感情淡入、經濟問題。到真的有下一代時，又再出現培育價值觀的「文化衝突」。若男方與女方的事業發展軌跡不同，更會出現大磨擦。

 

這漫畫很好笑，但很現實！

 

　　總之，一切初戀時的簡單及享受，十之七八煙消雲散。

 

　　繼而下來，就可能由早年的日久生情變婚後日夜相對被迫變困獸鬥的日久生厭。這就解釋到，為何現代社會，結婚數字漸與離婚數字拉平，因不少人頂唔順對方也。

 

香港離婚率，不斷攀升，你知原因？

 

　　不過，非常奇怪，不少人離完婚，不單冇怕怕，反之會火速又下一單，恍似上曬癮。

 

　　例如92歲的梅鐸，廣東俗語形容，真係「嗰頭近」嘞，但竟煩完再煩，今夏將第五度步入教堂做個「成世老襯」，迎娶66歲的前警察牧師史密夫（Ann Smith）。

 

92歲的梅鐸，決定五度入「墳墓」。

 

　　這令我想起身份的一個朋友，也如梅鐸一樣， 以結婚——離婚——再結婚為樂。

 

　　每次由邂逅到步入教堂，都向天發誓必會與妻子長相廝守，並無論任何情況底下都會好好照顧對方一生一世。

 

我有一個朋友，以結婚為樂，每次讀婚禮誓言，最終全變「食生菜」。

 

　　不過，次次同一模式 ——初戀，瘋狂追求，天天鮮花攻勢，作情詩唱情歌、求婚成功，步入教堂……不過，一旦娶得美人歸，立即開始厭倦丈夫生涯。先而冷戰，繼而反面或口角或動武，最後協議分手。

 

　　以上循環痛苦嗎？睇住佢借酒消愁一個月後，「情聖」因子又再爆發，四出「狩獵」。基於口碼玲瓏，懂得製造浪漫，通常，一有目標，很快又可展開上述的溝女攻勢。

 

　　此君一如梅鐸，70開外已入咗五次教堂。梅鐸今次誓神劈願話此乃最後一次，我的朋友也如是。不過，真係揾鬼信！

 

　　天生易改，品性難移。怕且，呢類人，直至死前，仍非常享受扮演「情聖」呢！

 

 

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