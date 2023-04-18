  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

18/04/2023

唔好娶／嫁「鬼」！？

#退休 #理財 #結婚 #種族 #許冠傑 #膚色
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　許冠傑一連七場《此時此處演唱會》，勝利完成，個個最回味的， 當然是萬人大合唱，尤其50歲以上一群，都唔知幾爽，好多年沒有這種興奮感覺了。

 

　　但我呢，最有共鳴的，並非在大唱特唱，而是許冠文的棟篤笑。

 

　　Michael輕描淡寫搞笑內容，其實，上世紀七八十年代赴美國留學的，包括小弟在內，皆有親身經歷！

 

演唱會中，許冠文爆料，原來五十年前許老太堅決反對阿Sam「娶鬼妹」。

 

以後大家唱《鐵塔凌雲》，必有更深的體會。

 

　　乜呢？正是老父在出發前，非常嚴肅叮囑：「你讀乜都好，冇問題，但唔准娶鬼婆！」

 

幾十年前，異族通婚，尤其膚色不同，是天大禁忌。

 

　　阿Sam並非到美國讀書，只不過，被一位美國女孩子Rebecca Flemming迷上。迷到佢不顧父母反對，隻身赴美要求成婚。

 

許冠傑當年情迷Rebecca Flemming ，絕對有因！

 

　　許老太聽見阿仔要娶鬼妹，激到紥紥跳，指示許冠文立即赴美押送佢回港。藉口當然冇提及歧視，而是：「阿Sam得22歲，事業無成，就咁結婚，一定餓死老婆瘟臭屋！」

 

　　講真，事實係無論我的老父，許老太，與及千千萬萬有子女放洋的，當時諗法，全部唔贊成（甚至唔准！）仔女異族通婚。講得出口的，是——唔准娶／嫁鬼。但內心深處，更「恐懼」的，是仔女娶／嫁咗一個「有膚色的鬼」！

 

　　佢哋諗法，我明白，但不等於認同，自己亦當然唔會做。

 

　　事實，年青人談戀愛成家立室，乃佢哋每個人的自由及權利。我上一代父母，根本冇呢種自由，所以亦會投射在仔女身上。

 

　　當年認識的同學，個別父母更狠，聲言一旦娶／嫁鬼，立即斷糧斷水，甚至斷絕關係，誓不承認外族人為女婿或新抱！

 

　　結果點？立時不少家庭因此而破裂，父母子女或不相往還，或脫離關係。

 

　　究竟，為何需要如此？

 

　　幸而，到了我呢輩，大部分都受過現代教育，明白事理，知道乜叫己所不欲勿施諸於子女，故下代與外國人通婚屬等閒，不單不會用見怪不怪形容，更懂得這是每個人的權利，必須尊重！

 

其實，只要有真愛，甚麼種族皆可融在一起，有個Happy Ending。

 

　　回說阿Sam，當時剛大學畢業，紅透半邊天，在港有萬千瘋狂女歌迷痴戀（勁過今天的Mirror！），但全部都冇興趣，只深深愛上一個夏威夷妹。這就是緣份，父母點可以阻攔？

 

許氏兄弟，一門四傑。

 

　　相信，阿Sam夾硬結婚後，佢哋大家庭仍有一段矛盾日子。幸而，許冠傑不單冇餓死老婆瘟臭屋，兼且，結婚50年，與太太仍恩愛如昔。

 

結婚五十年仍恩愛如昔，許老太在天堂，應該開竅了吧。

 

　　相信，許老太在天之靈，都應該已經開竅，承認自己當日迫許冠文赴美「破壞好事」押許冠傑返港，想法確是荒謬又錯誤。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #結婚 #種族 #許冠傑 #膚色

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk