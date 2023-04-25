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25/04/2023

新居入伙即做：拆浴缸

#退休 #理財 #蔡瀾 #跌倒 #長者 #浴缸 #扶手
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　上周文化及傳媒解朋友，無論碰頭或手機傳訊，無不憂心忡忡。因為「香港人的老朋友」蔡瀾先生，宣布跌倒重傷，股頸骨被摔碎，正在醫院做手術及休養。

 

蔡瀾公布跌碎股頸骨，令好友及粉絲極之擔心。

縱然生性豁達逍遙，但健康遭巨變，怎也再難淡然面對。

 

　　我將消息放在個人粉絲頁作問候，迅即有千計反應，個個留言問候。

 

　　這是一個「奇景」！點解？因留言板上，通常最多的是半發洩性的Haters或「我至叻」一類牙擦擦人馬，喜歡講反話。故無論你放乜在社交平台，總會出現不少令人煩厭的噪音，情況很「正常」！

 

　　但奇！這個問候蔡瀾的帖，竟然無論左中右（有㗎！）留言者，皆只一律誠意問候。顯示，蔡生這個公眾人物，絕對絕對不簡單！

 

　　回說長者跌倒。

 

　　基於小弟已望七，故同齡朋友，多是「貨真價實」的「奔七族」。當然有着同樣的生理心理問題。

 

　　生理方面，最多是肌肉迅速流失，筋骨硬化及退化，導致平衡力減弱，加上視力同時衰退，對周圍一切，未必能清晰掌握，故頗易受障礙物絆倒。

 

長者面對很多身體轉變，其中之一是肌肉流失。

 

　　我的老友，包括上任馬會主席陳南祿及「中大護法」香樹輝，正正在過去半年，踢中地上不平物而向前仆，俗稱PK。前者門牙飛脫，後者穿頭。尤幸冇生命危險，已經還神（不論宗教！）

 

　　其實跌倒，已成老年人最大殺手之一。早前衛生署公布調查，65歲以上長者，半年內有一成半跌倒一次以上。當中超過一成出現骨折（蔡瀾正是例子！）。

 

老人跌倒是加速死亡的主因，必須防範。

 

　　蔡生摔斷股頸骨，是大腿骨連接盆骨的圓形部份下方，很難復原，多要安置人工關節，手尾甚長。基於長期不能移動，其他毛病也會隨之而生，令患者死亡率大大提高。

 

　　昨晚遇上一位「防止長者跌倒專家」M先生，佢指出，對長者面對的，真是陷阱處處。故此，由家居開始，必須慎防滑到。基本如下：

 

 

自己幫自己，網上不少教平衡力的正統方法，大家請多練習。

 

　　一、拆除家中的浴缸。對長者來說，此乃「死亡陷阱」，不知多少人曾在酒店或家中的浴缸滑倒受傷。故此，新居入伙，首先要拆拆拆。

 

記錄顯示，浴缸是滑倒的最大陷阱，長者只宜用企身淋浴間。

 

　　二、四周安置扶手。不要嫌麻煩或覺有礙觀瞻。尤其浴室，能安裝的就安裝，分分鐘可救命。另外，也應多放防滑地墊。

 

　　M先生更指出一個觀察！

 

　　「碌Sir，請提醒讀者，不要坐巴士上層！因今天招聘年青具修養的車長非常困難，可以預見，巴士車長將會高齡化及基本質素弱化。若再在人手不足下出現長更、追更或欠休息而開車，意外必頻生。一旦撞車，上層乘客就會似在一樓被拋下，骨折風險絕大！」

 

長者避免坐巴士上層，因上落危險外，一旦出事，易變被「一樓掟落街」，肯定重傷！

 

　　各位，紙短情長，總之，自己執生啦！

 

 

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