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06/06/2023

衰仔、衰女、衰老公、衰老婆

#退休 #理財 #平安三寶 #遺囑 #持久授權書 #預設醫療指示 #長者
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　正常人，一定追求真善美（難道追求假惡醜咁變態？），而正常社會，亦大部分人憑良心及良知做人（否則早早世界大亂！）

 

正常的人，一定追求真善美。

 

　　不過，說到底，人有人性，當中也有美好及醜惡，兩種矛盾特徵，會同時存在，即一般人皆同時擁有天使性與魔鬼性。

 

但人性之中，也有黑暗醜，不可不防。

 

　　兩種「性」的比例，因人而異。激發人爆出邊種「性」多一點，要看客觀形勢、主觀願望，與及，所面對的引誘，尤其是情慾與金錢。

 

　　近日我開始構思「平安三寶」：遺囑、持久授權書，與及，預設醫療指示，以確保有計劃地行完人生最後一段路。故此，多了與律師及醫生朋友見面。大家的交談中，頗多欷歔之言，因見證人性最醜陋的爛劇，天天上演。

 

我已經行到安排人生中「平安三寶」的階段。

 

　　律師A：「碌sir，理論上，家人應是最親的人。但幾十年所見，只有一種家庭會如此，正是中下階層草根家庭。成員日日要為生活奔波，手停口停，家無恆產，父母多為家庭無怨無悔捱足一世，子女看在眼內，通常最感激也最團結。其他的，若「不幸」是富有家庭，大件事！尤其父母去世時留下幾百萬到幾十億資產的家庭，十之八九必出現爭奪遺產，家人小則成陌路人，大則告上法庭，反目成仇！所以，遺產處理，非常重要，稍有差池，必定造成家庭分裂。

 

　　醫生B：幾十年公院生涯，堅信「久病床頭無孝子」這現實情況。無法，各人有自己的生活，要搵食也要照顧自己的家庭，可以理解。但最大遺憾與悲憤，為見到某些極端魔鬼人性出現！律師A，你一定知我講乜，正是家人為錢，盡一切方法，唔俾冇得醫，失去自理能力甚至失去知覺的病人自然死亡！

 

這現象，非常現實，也非常無奈。

 

　　醫生指，「魔鬼家人」，可以是丈夫、太太及仔女。

 

切勿低估人性中的自私自利，更不要播下令子女爭鬥的種子。

 

　　點解？正因若能吊住病人條命，惡毒的丈夫或妻子或仔女，可以繼續收到每月十萬計錢財。

 

　　唔講唔知，原來香港竟有不少喪盡天良的衰老公、衰老婆、衰仔或衰女。

 

　　基於到目前為止，病人的預設醫療指示，家人可以反對，並要求醫生用盡一切方法，包括以儀器及藥物防止病人死亡(吊住佢條命）。病人住公立醫院者，每日只需百多元，即一個月三千多元，而退休公務員，更可能費用全免。

 

　　甚麼情況下會出現衰老公老婆、衰仔及衰女呢？

 

了解人性，部署將來。

 

　　正是，若病人每月會收到直接過戶長糧、政府年金、逆按揭樓宇及保單「出糧」者，只要佢唔死，家人就個個月有十幾萬落袋！但當佢一死，全部即停，後三款能收回的費用，也可能有限。故此，公立醫院中，就有不少惡毒家人拖延親人死亡個案天天上演，純為私利！　　

 

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