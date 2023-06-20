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20/06/2023

反對亂建屋，更反對特權！

#退休 #理財 #粉嶺高球場 #公屋 #特權 #土地發展 #農地
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

　　收回粉嶺高爾夫球場部分土地建公屋的爭議，拗呀拗呀拗，拖呀拖呀拖，已經搞足幾年，仍在角力中，似在泥漿摔角。

 

　　小弟開宗明義反對！覺得要將一個具歷史價值，美不勝收，設計優雅， 滿是瀕臨絕種生物及植物的球場，鏟去一忽起公屋，實在戇居之至。故此由零開始已絕不接受這無聊建議。

 

 

美麗的粉嶺高球場，內有大量珍貴動植物及各式生物，要求將其破壞者，實在戇居之至。

 

　　老友，香港真係冇地起公屋？咪呃鬼食豆腐啦！

 

　　唔該睇睇幾大集團的年報，包括恒基（00012）、新地（ 00016 ）新世界（ 00017 ）就知佢哋揸住幾多千百萬平方呎農地，唔郁，唔開發，等乜？當然等升值，發到豬頭丙咁款才用。

 

　　不過，大家唔該睇睇如今地產實況，數以十萬計新單位將於未來幾年湧出。而二手市場，也似死咗咁滯，擺明等大跌，跌到普通打工仔負擔得起為止。

 

　　成個物業市道，正醞釀大變。此外，中央早早明確指示——樓房是要來住的，並不是要來炒的！邊個管治香港者敢不配合？

 

　　種種跡象顯示，三大集團的農地，只得個「揸」字，想發大達？發夢冇咁早！

 

　　其實，只要政府肯主動發功，一定大把農地可以「嘔」返出嚟建公屋，根本不存在「唔夠地」。

 

事實，新界大把地，建公屋，何須破壞充滿歷史價值的高球場？

 

　　好嘞，講返個高爾夫球場，實在抵佢俾人「郁」的。因佢並不屬於普羅大眾，而只屬於不足1%人口的「特權階級」。更弊，不少這類特權會員，正正坐在政府頂層或社會最富裕的天際高層，影響力非比尋常，故才可與民意硬拼，一步都唔讓。

 

　　整個圖畫非常清晰。假如有人話要拆維多利亞公園、動植物公園、彭福公園、快活谷內圈⋯⋯你估有冇人會贊成？當然冇！因以上公共空間，真真正正屬於每個香港市民，人人可享用，即屬人人共同擁有的「財富」。

 

 

為甚麼有大量聲音要求拆粉嶺高球場而不會是拆維園或香港公園？原因其實人人心照。

 

　　粉嶺高球場剛剛相反，名義屬於香港人，但實情絕大部分時間只有極少數特權階級可用。正常人心理——既然我冇得用，不如大家都冇得用！為乜要益班特權分子？

 

　　其實，成個爭拗由此起。不要將反對高球場「特權化」標籤為「仇富」。仇乜鬼富吖？若你班特權分子冇晒特權，變返一界蟻民，就知點解個個咁㷫嘞。

 

 

香港人甚少仇富，但對高球場長期被小撮「特權分子」霸佔，實在忍無可忍，故要求「還場於民」。就是這麼簡單！

 

　　如今解決方法，只得一個，將粉嶺高球場，還返俾香港人。當然，不用一步登天。首先，開放會籍，人人可以申請。

 

　　其次，只在規定時間俾會員及精英運動員練習，其他的，最少撥回一半時間俾廣大市民入內享受大自然。

 

　　記住記住記住，粉嶺高球場，是香港人共同擁有的「公共財」，絕不是特權階級的「私有財」。

 

　　明乎此，爭議必將淡出，大家各取所需，和和平平，毋需再硬要移動任何一寸高球場的美麗土地。

 

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