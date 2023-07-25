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25/07/2023

佢有事、搵邊個？

#理財 #退休 #識人好過識字
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

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　　有句講到爛所潮語，雖略鄙俗，但卻又推諸四海皆準，正是——識人好過識字。

 

識人好過識字之外，更要建立互信人脈網絡及團隊，才能邁向高層次的成功。

 

　　「識人」，乃一高度社交藝術。因為，你由白紙一張出生，一路路長大，點樣建立起人際關係呢？學校冇教呢科讀，一切純靠自己領悟。說穿了，好簡單——將心比己！

 

　　若你成日串串貢，牙擦擦， 得罪人多稱呼人少，好日唔伸出援手幫人，自私自利，市儈又死唔肯蝕底……咁，又點會有朋友，點可能建立真誠關係？

 

　　江湖關係，無需靠行賄，無需靠擦鞋，總之，正正常常尊重別人，以禮相待，適當地關心，已經掂！

 

 

人際關係的建立，竅門在將心比己，你中有我，我中有你。

 

　　人越大，應越知靠單打獨鬥，叻到會飛都冇用，你識得晒所有嘢咩？

 

　　一生人流流長，必遇到N種問題，尤其是要專業人士才懂的，若你冇「朋友」，一係用多多錢請專家，一係只能企喺度叫天不應叫地不聞。

 

　　師傅教落，江湖行走，有幾種專業人士，一定要識，包括醫生、律師、建築師、會計師。當然，最好各個政府部門皆有「朋友」，如此，當有疑難，一個電話已可找到答案。

 

人生之中，會遇到很多難題，朋友互相支援極重要。老友圈中，最好有大狀及醫生提供意見。

 

　　昨晚，與位高人晚飯，佢又點出一個大家應知的智慧，就是——佢有事，搵邊個？

 

　　「碌 sir，各行各業，都有高低手之分。若你是行外人，點識分呢？我就有個秘笈嘞！」

 

　　秘笈係乜？正是，當一個專業人士出問題時，佢會搵業內邊個幫手呢？

 

　　高人舉出一個例：「我有位法官老友，幾個月前，個仔不小心領咗刑事，點搞？當然唔能就同其他法官傾，只能自己私下由太太請大狀替亞仔辯護。香港咁多大狀，有啲好醒，有啲好水，搵邊個呢？法官老友日日審案，審左幾十年，當然知道邊個大狀犀利，邊個符碌。道理好簡單，佢決定搵邊個，邊個就係最勁！知冇？呢個標準，唔係嗰個懂得SET㗎！」

 

專業人有問題時會委託那位同行出手，已是一盞明燈！例如醫生找那位替自己施手術。法官自己或家人出事，找誰代表自己？

 

　　大家明唔明呢？

 

　　同一道理，你想知邊個醫生做大腸鏡最掂？先打聽下，江湖中的大腸鏡專家，自己要做檢查時搵邊個同業！

 

　　又例如想知邊個醫生接生最高手？易，查查當接生權威老婆有咗，生時交俾邊個老友醫生做，等於百分之一百好武功！

 

　　說穿了，就是同行，最清楚自己行內人的功力，這個，非專業者好難完全掌握。

 

　　所以，大家醒嘞。首先，識多啲各行各業朋友，然後，有任何一瓣要幫忙時，就不恥下問可也。

 

　　小弟經驗，凡用這句作開場白，一定掂，正是：「唔好意思，麻煩你，有事想請教……。」

 

 

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