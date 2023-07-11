華語樂壇天后李玟月初離世，基於患有抑鬱症，故對久未露面而同病的鄭欣宜，生前非常關心。

點解？因抑鬱症患者的痛苦，非常「獨有」，若非身受同病，很難有辦法理解。

上周「大姐明」林建明出席記者會，基於曾患嚴重抑鬱症，記者當然第一時間問：「有冇搵過欣宜？」

明星經常生活在高壓及欠缺安全感中，患上抑鬱症，相當普遍。

普通人有此一問，正常，也正好俾機會大姐明教育一下大家，當家人或朋友患上抑鬱症時，應如何協助。因若處理不當，可能會好心做壞事，本以為在關心對方，其實變了進一步將對方推入情緒深淵。

大姐明的答案，很精準：「我是過來人，故很清楚！情緒病患者，不想受到太多人關注，因沒有動力，故不想見人(應酬！），也不想說話！不過，若主動提出希望有人陪伴時，旁人應積極協助，最佳角色，是做一個聆聽者。我不會主動接觸欣宜，此時應俾佢靜一靜，等主動提出想見人時才接觸可也。」

大姐明是抑鬱症過來人，所以，欣宜有需要，由佢去「救」，最理想。

大姐明曾是嚴重抑鬱病患者，非常了解此病帶來的痛苦及無望，也清楚怎樣才能幫到同路人。

點解我咁講？因小弟也是過來人，更可能是上天安排，變成「大姐明拯救者」！

時為2006年，我曾被先而驚恐症後而抑鬱症困擾多年，最後變得動力全無，就似活在一個黑洞中，相當無望。

但我的求生意志相當強，不斷積極求醫，終於在藥物協助下，慢慢康復。重回咪前時，決定找一位星級人馬拍檔，不知為何，突想起林建明，遂致電搵佢。

基於大姐明多年來有聽《晨光第一線》，故此，早早跟我就似朋友一樣，互相之間有基本信任。

只有過來人才知怎樣安慰同路人，冇經歷過的人胡亂關心，很易變成「風涼話」，產生反效果。

「智華，實不相瞞，我正想自殺！因長時間冇晒動力，唔想落牀，唔想見人，連刷牙都冇力，都唔知乜事。總之就是覺得生無可戀⋯⋯」平日精力滿滿搞笑活潑的「大白鯊」，竟突然變得無奈絕望，痛苦地訴說感受。

神奇，上天竟於此時安排佢遇上我這位過來人。於是，先將自己早前深陷苦海的經歷一一描繪，再詳述從深淵抽身而出的過程。主要話佢聽，抑鬱症不是絕症，只要找到適當藥物，人生是會重見光明的！

可能是上天的安排，我的患病經歷，間接救回大姐明，再間接令心晴行動基金成立，協助更多情緒病患者重見光明。

