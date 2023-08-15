利嘉敏公關策略分享會

《經濟日報》及《經濟通》讀者，必定非常熟悉利嘉敏這位中文大學最受歡迎教授。

嘉敏在《經濟日報》集團中的文章及YouTube ，有專攻公關策略，有介紹心理健康，亦有近期大Hit談性的《男男女女嘉點情趣》。

利嘉敏教授是《經濟日報》集團的台柱，佢係心理健康、性知識及公關策略專家，文章極高質素，充滿娛樂性包裝，讀之令人莞爾。

Kaman近年在學術界、公關傳訊界、心理健康界及專欄寫作界急速冒起，因佢學術底子強，為人開朗開放，斯文大方，教學認真⋯⋯之外，至重要係美麗而冇霸氣，所以廣受各界歡迎，有其因有其果。

Kaman 公關作品特多，可作消閑閱讀，也可作學術教材。

嘉敏快樂開朗，大方優雅，美麗而沒霸氣，人人樂於接近。

過去幾年，利教授皆有推出著作，將最新的公關理論、個案及策略與讀者分享。

對我來說，每讀完一本嘉敏的著作，就似吃了一次極級「補腦大餐」。兼且，又似走入了一個國際公關策略大觀園，體驗到的境界，一次比一次高，原來，殿堂級公關的出手，可以將一個國際性集團的災難變成機遇，真犀利！

與利教授交上朋友，是我的榮幸。過去數十年的傳媒生涯，我一直有個心願及自覺有使命，將認識到的精彩人物及高超智慧，帶給全港市民，齊齊將視野，水平及識見提升。

最新出版的《翻生公關》也是非常「補腦」有趣。

最近機會又到了，利教授剛剛出爐新作《翻生公關》，非常精彩，將不少真實個案，透過有趣筆觸娓娓道來，令人手不釋卷。

睇完，忽發其想，為乜唔替佢搞個分享會，請佢真人介紹書內種種，並作互動交流？

快人快語，火速成事。先定日子及場地： 九月廿二日(週五)晚在尖沙咀廣東道Marco Polo Hong Kong Hotel Jade Room舉行。

內容已定，也是我想知的：

(一)機構危機變契機；(二)如何閱讀公眾情緒；(三)極級公關災難；(四)邊處跌倒，邊處彈起：(五) 肉麻當公關；(六)打造形像秘笈；(七)開記者會的學問；(八)紙尿片個案的啟示；(九)學歷不是魅力；(十)人品好、公關好。

有機會參加者，將獲一本利教授親筆簽名最新著作《翻生公關》。

今次分享晚餐會，參加者全部是善長，每人捐一百元給「社築同夢」扶助弱勢社群。

此外，為令分享會更有意義，決定將其變成慈善活動，每位須捐出一百元善款給「社築同夢」義工組織，其宗旨為協助弱勢雙非母親培育子女成才，建立正常又健的人生觀，確保他日可以回饋社會。

歡迎各大機構公關部門派員參加，吸收Kaman的「日月精華」，並可提出疑難，且看能否即場給與答案。

各大機構公關災難無日無之，有策略的，卻經常可轉危為機。

老老套套都要講句——座位先到先得，額滿即止。不過，額滿後我們仍會登記名單，且看能否短期內再開另一次分享講座。

報名及查詢，請WhatsApp Joey： 9882-5303



