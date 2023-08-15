  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

15/08/2023

利嘉敏公關策略分享會

#退休 #理財
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

　　《經濟日報》及《經濟通》讀者，必定非常熟悉利嘉敏這位中文大學最受歡迎教授。

 

　　嘉敏在《經濟日報》集團中的文章及YouTube ，有專攻公關策略，有介紹心理健康，亦有近期大Hit談性的《男男女女嘉點情趣》。

 

 

 

利嘉敏教授是《經濟日報》集團的台柱，佢係心理健康、性知識及公關策略專家，文章極高質素，充滿娛樂性包裝，讀之令人莞爾。

 

　　Kaman近年在學術界、公關傳訊界、心理健康界及專欄寫作界急速冒起，因佢學術底子強，為人開朗開放，斯文大方，教學認真⋯⋯之外，至重要係美麗而冇霸氣，所以廣受各界歡迎，有其因有其果。

 

 

Kaman 公關作品特多，可作消閑閱讀，也可作學術教材。

 

嘉敏快樂開朗，大方優雅，美麗而沒霸氣，人人樂於接近。

 

　　過去幾年，利教授皆有推出著作，將最新的公關理論、個案及策略與讀者分享。

 

　　對我來說，每讀完一本嘉敏的著作，就似吃了一次極級「補腦大餐」。兼且，又似走入了一個國際公關策略大觀園，體驗到的境界，一次比一次高，原來，殿堂級公關的出手，可以將一個國際性集團的災難變成機遇，真犀利！

 

　　與利教授交上朋友，是我的榮幸。過去數十年的傳媒生涯，我一直有個心願及自覺有使命，將認識到的精彩人物及高超智慧，帶給全港市民，齊齊將視野，水平及識見提升。

 

最新出版的《翻生公關》也是非常「補腦」有趣。

 

　　最近機會又到了，利教授剛剛出爐新作《翻生公關》，非常精彩，將不少真實個案，透過有趣筆觸娓娓道來，令人手不釋卷。

 

　　睇完，忽發其想，為乜唔替佢搞個分享會，請佢真人介紹書內種種，並作互動交流？

 

　　快人快語，火速成事。先定日子及場地： 九月廿二日(週五)晚在尖沙咀廣東道Marco Polo Hong Kong Hotel Jade Room舉行。

 

　　內容已定，也是我想知的：

 

　　(一)機構危機變契機；(二)如何閱讀公眾情緒；(三)極級公關災難；(四)邊處跌倒，邊處彈起：(五) 肉麻當公關；(六)打造形像秘笈；(七)開記者會的學問；(八)紙尿片個案的啟示；(九)學歷不是魅力；(十)人品好、公關好。

 

　　有機會參加者，將獲一本利教授親筆簽名最新著作《翻生公關》。

 

今次分享晚餐會，參加者全部是善長，每人捐一百元給「社築同夢」扶助弱勢社群。

 

　　此外，為令分享會更有意義，決定將其變成慈善活動，每位須捐出一百元善款給「社築同夢」義工組織，其宗旨為協助弱勢雙非母親培育子女成才，建立正常又健的人生觀，確保他日可以回饋社會。

 

　　歡迎各大機構公關部門派員參加，吸收Kaman的「日月精華」，並可提出疑難，且看能否即場給與答案。

 

各大機構公關災難無日無之，有策略的，卻經常可轉危為機。

 

　　老老套套都要講句——座位先到先得，額滿即止。不過，額滿後我們仍會登記名單，且看能否短期內再開另一次分享講座。

 

　　報名及查詢，請WhatsApp Joey： 9882-5303

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

銀行定存息率突破5厘！即刻上etnet格出最佳定存息率！► 了解詳情

我要回應

更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk