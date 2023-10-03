唔好自己呃自己，無論從任何角度看，香港仍處於大逆境。

香港正面對大逆境，樓股齊跌、中產精英大量移民、學校因不夠學生排隊關閉…….

經濟方面，股樓皆冧；教育方面，學校一間又一間關閉；人口方面，愈來愈少人生BB，但移走的中層精英日比日多⋯⋯。

一切一切，令大家唔快樂的時間遠比快樂的多。這種現象，一如政治冷感的市民佔大多數，根本毋須做乜乜物物調查，大家絕對心照及知點解！

不需調查，也知香港人普遍不快樂，大家也知原因，但暫時沒有方法解決。

這又如何？ The Show and Life Must Go On！無論發生乜事，仍要活下去，好好做掂各自在人生舞台上的角色！自怨自艾怨天怨地，根本毫無意義，之外，反會增加體內毒素，令精神情緒更差，令免疫力下降，結果是病菌隨時欺負你，將你打倒。

面對改變不了的逆境，怨天尤人不是辦法，先輕鬆對自己，take it easy，搞好身體健康。

世間許多事情，不單難以盡如人意，更加是急不來的。難題，有的可以人為解決。但有的，根本是「大氣候」(例如中美角力)，絕對不以個人意志為轉移，你喜歡唔喜歡都得接受。

小弟作為傳媒人，有一種天性，就是專注觀察及分析世間事物的變化。變化，有好的也有壞的，我哋好少Take Side 或上身，因一旦如此，即會失去客觀判斷能力；更壞，是自己情緒被捲入種種發生的事故中。

必須冷靜慣性地抽離(不是沒感覺！)，才可有專業的報道與分析！

昨晚與一「高人」老友飯聚，講到人生，佢一貫笑笑口祥和地講：「No One Promised You A Rose Garden ！人一生下來，就要面對一切『森林』內發生的事，有美好的，有醜惡的，這才是真正的社會。現實，豈會是個玫瑰園？」

高人指出，面對香港目前情況，要活得鬆弛而不變抑鬱，只有由個人出發，學習一種放過自己也放過他人的價值觀，可稱之為三「時」--即Easy、Nice及Patience。

對自己，常常要Take It Easy。日日發生咁多事，絕不可事事上心，要習慣放過自己！著名樂隊Eagles有一首經典名曲《Take It Easy》，歌詞正有這種神髓-- Don't let the sound of your own wheels drive you crazy……Just find a place to make you stand and take it easy.

搞好人與人之間的關係，讓大家平和點。Be nice to others，勿將緊張關係提升。

當你對自己Easy的時候，就會輕鬆一點；接著，就能夠慢慢對周圍的人Nice一點了。

做人處世是塊鏡子。你喜歡結交甚麼樣的人？除非變態，否則，一定是喜歡真善美，誠實有禮者。若如此，請你先主動做，然後，肯定會有大量人希望與你交朋友。對人Nice，會有大回報！

世界總有我們控制不了的大氣候，例如中美角力。靜觀其變化好了，且看時間能否改變一切。

最後，對世界發生的一切，尤其看不過眼又暫時改變不了的，用點耐性，讓時間去解決。Patience在這個時候非常重要，大吵大鬧改變不了現實，反可能令情況更糟。

我們並非身處玫瑰園，故需要「策略性」的活著 ！