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10/10/2023

小心變的士直播主角

#私隱 #的士 #直播 #車cam
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

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　　很喜歡坐的士時與司機閒聊，因佢哋日日長時間在路上，乜都見到。

 

的士司機見到的與聽到的，遠比其他人多。

 

　　兼且，車廂內也載著不同背景人士，經常聽到大家平日聽唔到的秘密。

 

　　故此，警方才不時呼籲司機大佬們「見疑即報」，因可以防止不少罪案。

 

的士司機是警方破案好幫手。

 

　　早兩日，又坐的士，司機講到周日機場大混亂情況。我好奇問：「當日機場幾乎完全冇的士，據聞可以隨意開天殺價，你有冇做？」

 

　　「阿Sir，呢啲生意，邊係我哋六七十歲老嘢做㗎？第一，的士公司根本唔租車，因冇保險cover；第二，九龍入機場，狂風暴雨，少啲膽汁都嚇死，呢類冒險行為，留番三四十歲嗰班做啦。有行家揚言一日就斬萬幾蚊啊！不過⋯⋯唉，萬幾蚊又點，一旦出事就可能過百萬都救唔番啦！」佢咦咦哦哦地答。

 

打風時，當然「搶錢」，因搵命博。

 

　　講吓講吓，佢又講到如今夜市，仍然靜過鬼，但有一條水，好好搵：「老友，揸的士都要做市場調查㗎。長期觀察，有條線好掂，凡周一黃昏，我就會揸去中環附近，一晚最少有3支旗入貝沙灣。因周一特別多外籍人士加班，金融才俊，有男有女，多住貝沙灣，畀貼士好手鬆，走3轉已勁掂！」

 

　　講講吓，的士大佬又警告我：「老友，小心啊，我啲行家乜人都有，部分非常無良兼冇道德㗎！4年前『安心事件』，你一定記得啦，搞到佢兩個幾乎前途盡毁。事實上，行家中唔少鍾意傳閱後座精彩錄影㗎，尤其夜晚油尖旺同中環，唔少醉酒男女搭車，以為冇人睇到，喺後座三四級都做得出，間中會被掟上網出晒街，冇得追又冇得怨㗎 ！」

 

小心成為直播主角。

 

「安心事件」正因當事人的出軌與不小心，幾乎前途盡毀，幸而鄭秀文⋯⋯

 

　　講講吓，佢更爆出最新「玩法」，是「現場直播」，即係乜，即真係現場直播！「阿Sir，若有老友經常夜晚搭的士，快啲散出去，保護自己呀！因為，有幾個賤格行家，正開始玩『現場直播』啊！一入夜，佢哋就用車Cam對準後座，然後，有客上車就roll機，將後座一切對話同行為，直播出去。部分發放畀行家觀賞，若遇上刺激嘅，就可能用社交平台直播㗎！聽講，呢種做法冇乜得告㗎！」

 

　　自從有咗手機及上網流行之後，大家的私隱會不停被侵犯，立法追唔切，惟有自己先執生自保，以及平時多在朋友間互相警醒。

 

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