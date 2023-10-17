同輩老友，紛紛「奔七」，於是，生日歌唱個不停。最新，到30多年戰友（香港電台）張文新轉字頭，一眾「快樂傳媒老是佛」設宴恭賀。

張文新七十大壽，大群「老是佛」送上卡通壽桃。

「老是佛」個個頑童，平均七十幾，邁向八十，仍精力旺盛。

「各位各位，今年乃小弟人生非常重要一年。首先，係與車淑梅結婚40周年！其次，是我倆服務廣播界，共100周年（淑梅姐由童星做起）！另外，就是小弟進入70歲，可以正正式式攞生果金喇⋯⋯飲杯！」

新哥今年非常重要，因人生七十，與淑梅姐結婚四十，兩人廣播生涯共一百！

是晚，12丁友清咗5支紅白酒及4支啤酒，各人平均年齡超過70歲，仍能開開心心飲飲食食兼維繫多年感情，認真不易，感謝上天。

「老是佛」昔日各為其主，鬥過你死我活；退休後則成為知己。

尤其，昔日大家服務不同傳媒機構，正是「同行如敵國」，競爭時，當然砌到開花，各為其主。 難得大家知道乜叫專業，角色卸下時，即可識英雄重英雄，變為死黨老友。

每月聚餐，小弟負責召集及決定食肆。不過，總會問問當月東道（每次由一位老是佛埋單）介唔介意去我的選擇，並講明預算。

最懂得「快樂時、要快樂」哲學的乃何定鈞及關偉，名言：「在世時快享受，帶唔走㗎！」

就快輪到資深新聞人關偉做東。我問：「喂，Peter，最近食過福臨門升級版家全七福， 由昔日福臨門靈魂『七哥』徐維均主理，食物質素極高，開張不久已取米芝蓮星星。不過⋯⋯當然唔會係平嘢⋯⋯」

「碌Sir，一於去馬！咁嘅級數，當然要貴啲，最緊要物有所值！講真，如今我後代經已全部自立，間樓又供滿，剩下的錢，一定使唔晒但又帶唔走，咁為乜唔趁行得走得食得飲得時，盡量令自己開心及朋友快樂呢？」

其實大部分老是佛心照，能如此每月盡情大吃大喝大噴口水的日子，不會太多，可以講真係食一餐少一餐。

因為，如此年紀，已經有人眼矇耳聾，有人高血壓加糖尿病，有人周身筋骨炎症，有人精神情緒病纏身⋯⋯總之，病就人人有份，永不落空。

正常男性壽命，如今八十出頭。但能自由走動吃喝無礙的，75歲之後就會慢慢「收工」。

我的人生格言：各有自己境況，微笑面對可也；世界亂局反正改不了，集中精神及時間愛應愛的人好了。

換句話，我哋呢班老頑童，正常仲有4、5年享受，咁就真係歌仔有得唱：快樂時、要快樂！

各位，我的人生哲學，未必啱你，但倒可分享一下：

（一）每個人都有自己必須面對的境況（部分是困境）及責任（無從推卸），大哭大鬧或微笑處理，視乎心態與修養，我全部煮到埋嚟就食，泰然處之。

（二）肯定今天以至明天，世界將會大混亂，爭拗不停，擔心憂慮冇用，也改變不了事實。大家倒不如將時間集中與親愛的人共同分享，共同度過。