從事傳媒工作幾十年，見盡不少政壇及官場中人，一般來說，都只懂上不懂落，只懂拼命抓權而不懂適時放權。結果？你估你是神乎？

民主國家，當然是選民以選票趕你下台；不民主國家，就展開激烈內鬥。

科技飛躍發展，互聯網滲透面廣，真假已再難分。

不過，近年科技高速發展，互聯網及人工智能興起，製造民意已易如反掌。只要有大量金錢或操控性權力，自然有政治游說專家設計出百萬計的網上民意，為你打鑼打鼓，搞到 「假象贏真象」。

故此，近年民主國家的領袖「當選」，間中都有假假哋的成分。（請不要叫我與逐個國家比較！）

以科網製造及操控民意，已變成「正常策略」。

可能正因如此，民主國家的老人政治，近年急速抬頭，因薑是老的辣，熟練政客，早與大財團有千絲萬縷關係，可以眉來眼去，大把錢留人，點都好過畀新人上台，又要由頭「買」過。

只是，相信大家都覺得，咁搞法，除咗日日睇國際新聞極不順眼，對整個世界的發展也冇乜好處。

單論近日出鏡最多的三個人物：



（一）以色列總理內塔尼亞胡，經已74歲，佢在以色列，正老牌政客，1996年開始做總理，斷斷續續15年。初上場時，滿滿信心，風華正茂，神采飛揚，支持者眾。不過，做吓一任，做吓又一任，明顯見到相格眼神日趨陰沉，兼且，從不栽培接班者，只一屆又一屆霸住總理位唔放，用盡一切權術，自然，國內反對聲音日比日多。如今因哈馬斯突襲，被國內群起攻擊其情報失誤，頻頻砌佢，點收科，未知。

由風華正茂受群眾擁戴，到戀棧權位四面樹敵，乃內塔尼亞胡的最佳寫照。

（二）美國總統拜登，一周後便81歲了。每次亮相，總叫人抹一把汗，腳步浮浮震震吓，明顯有善忘症（初期痴呆？）。無論見任何國家領袖或公開講話，冇「貓紙」就死得。如此狀態，仍然意圖繼續延任總統位，死攬權力不放，這個是佢個人意願，驚落台被特朗普「搞」，定係操控美國政壇神秘力量（Deep State）的決定？難明。美國曾經是開放自由活力十足的「年輕國家」，乃全球有志之士嚮往的天堂。如今，由一個隨時企唔穩仆倒的總統掌權，佢入政壇50年，2009年開始至今，有冇栽培過接班人呢？好似冇喎，正常嗎？

近兩年不少人問：「美國再冇能者乎？」因大家都覺得一個不停跌倒、忘言的老者仍欲再選總統，美國人怎可能覺得安然？

（三）美國前總統特朗普。呢個77歲的阿爺級政客，更離譜，不只毫無禮貌及decency，更口出狂言。上周不知有意或刻意漏出消息，若然一旦當選，必定整、搞及郁（我用廣東俗語形容佢的意圖）所有政治對手。明目張膽，將法律及權力「武器化」，成何體統？

特朗普的出現，令全球及美國內部政治秩序起了質的變化。

小弟50年前也曾受美國大學教育，但目睹經過半世紀，呢個本來是模範的大國被一群毫無廉恥的政客搞到如此地步，真真扼腕嘆息。

人貴自知，一切權力慾，若不懂趁清醒時有序地煞停，最終必累人累己，留下污名，小至普通機構，大至國家，皆如是！