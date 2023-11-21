  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

21/11/2023

騙棍送「書」（輸），信者無救

#退休 #理財 #快樂退休 #網上騙案
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

　　過去大半年，小弟有幸，不停被行騙集團睇中，用我個招牌做假網頁，希望吸引水魚入籠劏。

 

四個月前，騙徒開始不停用我的真樣開行騙網頁，雖然報了警，但一「頁」死，另一「頁」即誕生。

 

　　睇見呢類網頁者的反應分三類：（一）精明眼一族，瞄瞄已知網騙，睬佢都傻；（二）見相又真，內容又熟口熟面，有機會真係碌Sir，直接問我堅唔堅；（三）並非小弟長年讀者或聽眾，根本唔清楚我作風，好奇之下，撳入去睇睇，如此，就有機會變成水魚被劏了。

 

騙局其實好易揭穿，因通常無限地誇張，例如有必勝秘笈（有我仲使捱？）。


　　劏的手法萬變不離其宗，乃由「假碌Sir」提供必勝貼士，通常細價股。當水魚一買，「假碌Sir」小財唔出大財唔入，會同時掟十幾萬將隻蚊型股掃高，向水魚顯示眼光神準。一次兩次之後，水魚多會上釣，見「好易中，好易買餐餸」，咁就一於聽晒「碌Sir」指示，連棺材本都可能抬出來買「必中貼士」。

 

　　結果當然被「放血」！

 

　　冷靜觀察騙徒集團，算相當勤力，網頁寫到似層層，版面更不停推陳出新。

　　唯一經常穿崩，為網頁多簡體字，肯定寫手為內地人，故唔識用小弟的廣東口語筆法，有時又傻吓傻吓將我個名變為「曾志華」，真符碌。

 

必須承認，騙徒極勤力，不停推陳出新，永不食老本。


　　一批邀人入局網頁玩盡後，上周開始，又有新創意—— 「碌Sir」送書！

 
　　利用三本小弟作品《快樂退休》、《有型退休》及《優雅退休》，分別在fb及IG狂做宣傳，揚言將會送出五千本書，完全免費，只要你申請加入群組，連續簽到三日，分享投資之道，學習早日獲取財務自由，咁就有書收㗎喇！

 

　　係咪好吸引呢？騙徒發帖，並非三兩款，而是超過十款，簡直水銀瀉地無孔不入。於是，又引來N咁多香港及海外親戚朋友加粉絲湧來問究竟係咪真？
 

我除報警外，也在有12萬粉絲的個人社交平台大力踢爆及警告。

 
　　首先，送出五千本書？有冇可能咁闊佬啊？大嗱嗱五十幾萬㗎，傻咗咩？

 

　　其次，我為乜免費教你投資之道？好得閒乎？這是善舉乎？

 

　　第三，小弟的確有投資講座及課程，但內容絕非教大家發達之道，重點反而忠告大家，大部分時間咪投資！以及，分析金融世界內，點解會合法非法騙子如麻、盜匪如毛，而政府又隻眼開隻眼閉。乃因，整個股市，一如賽馬及賭場，有其龐大「經濟效益」也。

 

　　第四，揭露自己真象。我並非甚麼投資專家，若係，早已住上半山區獨立屋啦。不過，卻有一套經得起時間考驗的投資規律，故才可退休前得以財務自由。沒甚麼秘密，你若肯聽肯跟，自然會成功。否則，繼續做散戶在股海浮沉可也。
 
這個行騙網頁唯一貢獻，是為我的作品大力促銷，謝謝！

 

　　個人經常強調，投資路上，愈早仆，愈早受傷，長遠來說愈好。因到四五十歲時，你應已交足學費。水魚？留番畀夢想「投資致富」班傻仔傻女去扮演啦！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #快樂退休 #網上騙案

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk