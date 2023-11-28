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28/11/2023

迫到阿仔自殺

#年少日記 #快樂退休 #自殺 #學童 #家長 #管教
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

　　近期最多人談論、最值得入場觀賞的電影，一致公認係《年少日記》，實在太撼動人心了。故此，散場燈光一亮，大部分人仍在掩面流淚，久久無法抽離，因為，有太深的你我他慘痛回憶及影子。

 

《年少日記》探討學童自殺，觸動不少人的心靈及慘痛記憶。

 

　　N咁多人寫過《年少日記》，劇情大家肯定清楚。此片也觸動我的內心，因有幾幕，太相似曾經目睹的不幸。

 

　　我輩50年代出生的父母，全皆經歷戰亂，絕少有機會受教育，加上貧窮，自然將人生目標投射在下一代身上，十之八九希望兒子成為高官、醫生、會計師或工程師。

 

做父親的，尤其對上一輩，絕少理會兒子的天份及興趣，只一廂情願施壓，望他能成為醫生或工程師。

 

　　要完成這個夢，首先要會考成績輝煌。於是，嚴父多不理會兒子的資質、天份、興趣，一律狂谷學業，要求名列前茅。

 

　　當年的父親，甚少用循循善誘或正面鼓勵，反之，就如《年少日記》片中的鄭中基一樣——狂打！唔及格？打！留班？更打到開花！

 

　　小弟中學時期，見證不少。尤以父母是牧師、教師、醫生及律師的，更因期望愈大，落鞭頻率愈高。效果？當然相反。不少同學早早視父親為不講理的仇人，只一心盡快離家出走，或作出種種反叛行為。當然，間中亦有刻意自毀甚至企圖自殺，純粹報復上代的壓迫。

 

　　說來，不知為何，經常有受過高等教育的父親（就如片中的鄭中基），一面對兒子，就會「獸性大發」，稍為不滿，即目露凶光。

 

子女在父母高壓下，面對唔衰得的考試，很易情緒出問題。

 

　　我認識的深刻例子：

　
　　（一）A高官。對兒子管教極嚴，兼且，要求考試科科高分，稍一不滿，鞭如雨下。十多年前一次，就在天光道（附近甚多名校），我駕車經過，竟見佢左手握著兒子成績表，右手將褲頭皮帶抽出，就在街上追著兒子狂打，縱使兒子哭成淚人，也不停手。
　
　　這種場面，大家不知可有見過？當時，我已肯定，囝囝必視父親為世仇，長大後將第一時間遠走高飛。

 

遊戲機不是洪水猛獸，但不少嚴父視之為魔鬼。

 

　　（二）B佬為舊同事，70年代會考狀元，理所當然期望兒子也如是。早年開始盛行電子遊戲，個個男生無不著迷。B仔沒例外，日夜沉迷打機，弄得成績由甲級變乙丙級。就此，B佬視電子遊戲機為魔鬼，誓要殲滅之。方法不是向兒子解釋，而是「攬炒」，趁阿仔返學時，將整部遊戲機毀滅。
　
　　試想想，一個父親辣手毀滅兒子心中的最愛，會有乜後果？結果就是，兒子忍到獨立後，從此與父親老死不相往還，一刀兩斷。

 

體罰，不單難以達至教育效果，反之會種下兩代的仇恨。

 

 　　以上兩個例子，我活生生見證，故此，一邊看《年少日記》，一邊有無盡的感慨。

 

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