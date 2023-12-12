現實如此，只好如此，一齊面對，喊都無謂！講乜？正是香港兜兜轉轉，經過26年後，代表香港經濟發展的其中一項重要指標——恒生指數，「驚人地」回歸到回歸日的水平。

恒指「神奇地」26年後回歸到過渡日子水平，了無寸進。

意即，26年了，香港經濟實力了無寸進！兼且，若以上周五收市水平計，更比1997年7月1日的16365點，下跌了31點！大家當然很冇癮，但香港的發展，現實正是如此。

九七前大人物許諾的一切豪言壯語，並沒有實現。將來會如何？沒有人有水晶球，只能hope for the best，但回顧過去多年，跌跌碰碰，結果經濟指標回到起點，而其他，大部分也乏善足陳。

是否很令人氣餒？是！但氣餒也要過日子，積極也要過日子！

過去幾年，不停有人問：「碌Sir， 你在傳媒前線40幾年，睇住香港變，是否很失望？」

「Yes & No！若曾經充滿希望甚至幻想，但見到結果完全甚至超額落空時，當然會很失望！但假如早早估計情況發展大致如此，只差遲早出現，如此，到真正出現，就沒有甚麼心理上的大震撼（Shock），因該發生的陸續發生矣。」

事實，回歸前，身邊人有樂觀、有悲觀。悲觀的人多紛紛移民遠去，不願接受香港任何轉變，又或只一心保住自己擁有的財富及回憶。

香港回歸，典禮莊嚴，從此香港開始「一國兩制」。

樂觀的，看見中國經濟起飛，領導人信誓旦旦強調「一國兩制，高度自主」，除軍隊進駐顯示主權外，一切全部香港人負責，三權繼續分立，與外國連繫及所有自由，尤其新聞言論創作自由，全部繼續九七前的「香港式」。

香港過渡後，就似這首帆船所在的維港，水面沒大變動，但下面波濤洶湧。

當時，大量同業友好猛問：「信唔信香港五十年不變？繼續舞照跳？若非如此，你會點？」

我當然冇公開講咁掃興，私底下，若大家皆成熟人，明白事理、見過世面的，當然可以講明白⋯⋯憑基本智慧判斷，換了宗主國後，香港豈能不變？

香港的變化，悲觀者話冇咗一半優勢，樂觀者則指仍有一半優勢。

簡單，一間公司換了大股東或CEO，你想管治文化百分百沿用舊時一套？有冇咁天真？理所當然，邊個掌權，公司就跟邊個意願運行！過渡時，冇人會講明。

「港人治港！」、「五十年不變！」，口號易嗌，落實極難。

鄧小平生前名句——大氣候影響小氣候！

大氣候影響小氣候！中國的制度及政策是大氣候，香港最終只有一個方向⋯⋯跟！

內地行的政治制度及法律制度，以至種種政策，包括經濟政策、傳媒政策⋯⋯在設計上、傳統上、文化上、價值上，從來就與香港大大不同。

回歸後，香港要向北京負責，官員要向領導人匯報，矛盾自然會慢慢浮現，河水滲入（侵犯？）井水，乃極正常而非反常現象，問題只在速度！明乎此，我在九七前已從冇幻想香港能「維持現狀」，反之，確定意識形態會愈來愈近內地一套。點解？因北京乃大氣候，香港乃小氣候，豈能不跟？

港官與領導人從屬關係鮮明，誰聽誰指揮？你話呢？

所以，你願也好、不願也好，九七回歸，是真真正正全方位回歸。只不過，奇在連恒生指數也竟如此火速回歸也！