  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

19/12/2023

買年金、過四關

#退休 #理財 #快樂退休 #長者 #強積金 #政府債券 #銀髮債券 #樓宇逆按揭 #保單逆按揭 #政府年金 #保障 #長壽 #年金 #終身保障
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

　　香港人，愈來愈長命。即係點？即係你要早早為自己在生日子打算！因為，這一代，再不可能靠子女，佢哋自己多數顧唔掂自己，遑論為上一代籌謀？

 

　　更甚，大家可知道有個現象，將會日漸普遍？就是——家有兩老！不是老夫老妻，而是，父親與兒子，同是老人！

 

　　今天平均年齡，已到八十多。再落去，隨著醫療科技不斷進步，真真「冇咁易死」㗎。如此，大家就要準備面對「長命百歲」。

 

隨著醫療科技進步，人會愈來愈長壽。

 

　　當平均年齡九十多時，下一代，自然也七十，即一個家庭，有兩代老人！

 

　　政府其實早早睇到呢個大趨勢，亦深知，要照顧數不盡的長者，就算只提供基本安全網（綜援、醫療、住屋、交通、社會福利⋯⋯），也是一個深不見底的黑洞，故此，早早籌劃一套「自己顧自己」的政策，望大部分人退休後能照顧自己，而少數真正弱勢一族，才由政府孭起生活必需。

 

香港人全球最長壽，大家必須早對自己退休後的一切問題，及早部署。

 

　　於是，就出現強積金、政府債券、銀髮債券、樓宇逆按揭、保單逆按揭及政府年金等種種設計。

 

　　點解銀髮債券及政府年金並非人人可買？正因這兩項，乃為照顧長者（60歲以上）而設，當中含有「政府派錢」元素，故不可人人皆得。

 

政府早知道社會福利難以照顧所有長者，故需早作安排。

 

　　我認識不少退休財金高官，皆買盡年金，並夫婦一起買，去盡可買一千萬，為的就是一份「終身保障」。保障乜？保障維持最基本生活質素，直至離世。

 

強積金、銀髮債券及政府年金，全部為打工族部署「自己顧自己」而設。

 

　　買一千萬 ，每月就有就肯定有五萬多「收入」，這個數目，足以令你安心及有點做人尊嚴（唔使靠人也！）。

 

　　為何退休財金官員特別鍾情政府年金？因佢哋最清楚政府推出年金的本心及財政實力。另一點也重要，是作為財金官員，就算退了休，也不便大量投資股票、債券及物業，因到底有點「利益衝突」，也「觀感不佳」（炒家形象負面！）。

 

　　年金，其實不少商營機構皆有推出，未到60歲無法購買政府年金者，只好到外間機構購買。

 

　　但60歲後，就要「精明」一點了，因商營機構，一切目標牟利先行，並沒有真正照顧你晚年的責任。

 

　　政府年金公司，不用追求利潤，又有政府包底，全無風險，作為客人，你怎可能選「商業性」機構產品？

 

　　小弟人老精鬼老靈，任何商業機構經紀sell我買年金，小弟必提四個問題，要求肯定答案。結果全部都知難而退。正是：

 

　　（一）你的年金，擔保無論公司經濟如何，也會準時有單位派發？（二）你們能保證期期派發的，是肯定的銀碼而不是比率？（三）你夠膽白紙黑字保證派我一生一世？（四）若你公司執笠、賣盤或遷出香港，我點搞？

 

打工仔買年金，若未夠60歲而要選擇買商業機構的，必須清楚其downside，並先與政府年金作比較。

 

　　任何商業機構經紀，肯定無法答到以上四個問題。堆砌答案者，也只是在呃你矣。

 

　　成年人，自己執生，咪傻吓傻吓呀！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #快樂退休 #長者 #強積金 #政府債券 #銀髮債券 #樓宇逆按揭 #保單逆按揭 #政府年金 #保障 #長壽 #年金 #終身保障

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk